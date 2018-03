Il Sassuolo vince a Udine

Il Sassuolo vince 2-1 in casa dell'Udinese : i neroverdi muovono la classifica : Il Sassuolo di Beppe Iachini ottiene un ottimo risultato in chiave salvezza: i neroverdi battono 2-1 l'Udinese di Massimo Oddo, a domicilio, e conquistano tre punti d'oro. All'autorete di Ali Adnan, ...

Serie A - la Lazio ne fa tre al Sassuolo e vola al terzo posto. Vince anche la Sampdoria : Dopo le partite di ieri che hanno visto i successi interni di Bologna e Inter contro Genoa e Benevento, la 26esima giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con la vittoria della Spal di Semplici sul campo del Crotone di Zenga per 3-2. Alle 15 si sono disputate altre quattro partite con la Lazio di Simone Inzaghi che ha spazzato via il Sassuolo di Iachini per 3-0 con la doppietta di Milinkovic-Savic e il gol di Ciro Immobile. Espulsi ...

Tra Sassuolo e Cagliari vince la noia : al 'Mapei' finisce 0-0 : A Reggio Emilia un 'lunch match' sonnolento e con pochissime emozioni: l'unica vera palla-gol la spreca Berardi in avvio ripresa. Per neroverdi e rossoblù è comunque un buon punto in chiave salvezza

Pagelle Sassuolo-Cagliari 0-0 : gli attacchi deludono - vince la noia : Pagelle Sassuolo-Cagliari – E’ terminato a reti bianche il lunch match della 24^ giornata di Serie A che ha visto affrontarsi Sassuolo e Cagliari al ‘Mapei Stadium’. Un punto a testa che accontenta entrambe le squadre per aver allungato sulla Spal terzultima e reduce dalla sconfitta con il Milan. Poche emozioni a Reggio Emilia, nel primo tempo meglio il Cagliari, mentre nella ripresa il Sassuolo è uscito alla distanza ma ...

La Juventus vince 7-0 : “il Sassuolo si è scansato” - lo avesse fatto il Napoli sarebbe calcio spettacolo! : Dopo una serie di partite in cui la Juventus aveva ottenuto i tre punti pur senza giocare bene, come accaduto ad esempio a Verona con il Chievo e a Cagliari, nella sfida di oggi con il Sassuolo si è vista finamente una Juventus che non ha sbagliato quasi nulla. La squadra bianconera ha sbranato gli uomini di Iachini, incappati sicuramente in una giornata nera soprattutto dal punto di vista difensivo. 7-0 il punteggio finale, l’ultima volta ...

