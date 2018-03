WhatsApp - tanti ban in arrivo sulla piattaforma : ecco perché : WhatsApp è sicuramente la piattaforma di messaggistica più utilizzata tra la popolazione mondiale. L'app inizialmente aveva un costo annuale, ma successivamente all'acquisto da parte di Mark Zuckerberg fondatore di Facebook, l'applicazione è diventata totalmente gratuita per tutti. Gli utenti nel corso degli anni sono cresciuti a dismisura e la piattaforma ha cercato di rimanere sempre al passo con i tempi per far sì che tutti i consumatori ...

WhatsApp per Android si aggiorna con novità nella gestione dei gruppi : WhatsApp per Android nell’ultimo aggiornamento aggiunge nuove funzionalità relative ai gruppi: ecco qualche informazione in più nel dettaglio.Forse non lo avrete notato, ma da poche ore WhatsApp per Android è stato aggiornato ufficialmente con una nuova versione software, versione che adesso aggiunge un paio di nuove funzionalità relative alla gestione dei gruppi di conversazione.Queste novità erano state introdotte sulla versione iOS ...

WhatsApp in Inghilterra non sarà connesso a Facebook per lo scambio dati Video : Ormai, come tutti sapranno, #Whatsapp ha introdotto qualche anno fa la crittografia end-to-end in tutte le chat per salvaguardare la #privacy dei milioni di utenti che ogni giorni si scambiano messaggi, sia scritti che vocali, con la famosa applicazione di messaggistica [Video]. Però, questi controlli severi, decadono un po' quando riguarda lo scambio di informazioni tra due portali: Whatsapp e #Facebook, i due social network di proprieta' di ...

WhatsApp/ No alla condivisione con Facebook dei dati degli utenti - ma solo per breve tempo… : WhatsApp, trucchi e funzioni segrete: come attivare le notifiche per sapere quando una persona è online. Se volete sapere tutto di un contatto che vi interessa, ecco come dovete fare(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:53:00 GMT)

Francesca Michielin hackera WhatsApp : 5mila sms e 3 fan scelti per il tour : Intanto l'ultimo album ' 2640 ' ha raggiunto i 15 milioni di streaming su Spotify : ' Grazie a tutti i vostri streams abbiamo raggiunto quota 125 alberi piantati in Kenya con Treedom ', svela la ...

Luca Argentero/ Rubata l’identità su WhatsApp - lancia l’allarme : "bloccatelo - è pericoloso!" : Luca Argentero, Rubata l’identità su WhatsApp, lancia l’allarme: "bloccatelo, è pericoloso!". Episodio spiacevole accaduto al noto attore torinese nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:31:00 GMT)

WhatsApp - ecco il metodo per risparmiare la memoria dati del vostro smartphone : WhatsApp, il sistema per risparmiare la memoria dati del vostro smartphone, foto: TechCrunch WhatsApp, il metodo per risparmiare la memoria dati del vostro smartphone WhatsApp in alcuni casi può ...

Spunta la bufala Heineken su WhatsApp : 4 barili di birra per 140esimo compleanno : Arriva anche il turno della bufala Heineken, diffusa attraverso il solito messaggio WhatsApp che questa volta promette in regalo 4 barili di birra da 5 Lt allo scopo di festeggiare il 140esimo compleanno dell'azienda produttrice olandese. Come ben ricorderete, simili truffe sono spesso dietro l'angolo, proponendo la distribuzione di buoni sconto, omaggi ed altre promozioni speciali in realtà del tutto irreale. Una volta cliccato sul link ...

WhatsApp - adesso abbiamo 1 ora 8 minuti e 16 secondi per fare marcia indietro e cancellare un messaggio : WhatsApp regala a tutti i suoi utenti quattromilanovantasei… Dollari? No. Euro? Ci piacerebbe. 4096 sono i secondi che l’app di messaggistica più famosa e usata al mondo mette a disposizione di tutti ma soprattutto di sbadati, distratti, frettolosi e impulsivi per poter cancellare i messaggi inviati per errore. Superato quindi di un pezzo il limite precedentemente introdotto di 7 minuti per salvarci da orrori o gaffe: ora avremo a disposizione ...

Recuperare Chat - Contatti - Foto ed altro persi su WhatsApp : Recuperare Chat, Contatti, Foto ed altro persi su WhatsApp Tenorshare WhatsApp Recovery è in grado di Recuperare rapidamente tutte le Chat e Contatti WhatsApp per iOS 11.2/11/10/9 e altri dispositivi come anche i backup iTunes/iCloud. Inoltre, sono supportati i più comuni dispositivi Android. Caratteristiche Principali Recupera Rapidamente messaggi, video, Foto e Contatti WhatsApp Cancellati, Formattati, […]

WhatsApp - un'altra truffa : finta multa per clienti Tim - Vodafone - 3 e Wind Video : E' risaputo da tempo che in un mondo in cui la tecnologia fa da padrona ci siano sempre più persone che tentino di sfruttare a pieno questa debolezza per i propri capricci e le proprie malefatte. Non mancano mai, infatti, fake news e #truffe di vario tipo che sfruttano la debolezza dell'utente nell'identificare correttamente tutte le varie informazioni che riceve ogni giorno da più fonti diverse. Proprio per questo motivo si cerca di combattere ...

WhatsApp - un'ora per eliminare messaggi inviati per errore : WhatsApp concede più tempo ai ripensamenti. L'applicazione sta infatti allungando il tempo utile entro cui un utente pentito - chi non vorrebbe aver scritto certe cose, o più semplicemente ha sbagliato destinatario - può richiamare un messaggio inviato. Finora la finestra per fare marcia indietro è stata di sette minuti; a breve sarà di oltre un'ora, 68 minuti e 16 secondi per la precisione (cioè 4.096 ...

WhatsApp : chi ci ha bloccato in chat? Arriva il metodo per scoprirlo Video : Tra le applicazioni più amate e scaricate tra gli utenti in rete c'è anche 'WhatsApp' che ormai viene usata in tutto il mondo per scambiare messaggi, foto ed effettuare chiamate. E bene ricordare però che gli utenti per usufruire delle funzioni che quest'applicazione offre devo connettersi alla rete mobile o tramite Wi-Fi. WhatsApp non vuole perdere terreno dalle altre applicazioni come come Telegram anch'essa molto scaricata ed utilizzata e ...

WhatsApp : messaggio inviato errato? No problem oltre 1 ora di tempo per rimediare : Secondo recenti informazioni rivelate da WABetainfo, WhatsApp dovrebbe allungare i tempi di cancellazione dei messaggi errati ad oltre un ora.WhatsApp lo usate spesso immagino, è diventata l’applicazione di messaggistica istantanea fondamentale per tenervi in contatto con i vostri amici, parenti o magari nemici!Proprio per non cadere in fallo con i vostri nemici (stiamo scherzando ovviamente), gli ingegneri informatici che sviluppano il ...