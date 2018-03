The Invisible Hours | il titolo investigativo di Tequila Works riceve anche una versione

The Invisible Hours : il titolo investigativo di Tequila Works riceve riceve anche una versione non VR : L'intrigante mistero basato su un caso di omicidio in realtà virtuale, realizzato da Tequila Works, arriverà anche in versione non VR, riporta Eurogamer.Il gioco approderà infatti su PC, Xbox One e PS4 in versione non VR il 24 aprile, rendendo dunque disponibile la coinvolgente avventura anche per chi non possiede un costoso visore per la realtà virtuale.Nel gioco dovremo seguire i personaggi mentre compiono i loro loschi affari, potremo ...