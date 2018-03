Dj Fabo | l’appello di Cappato a Gentiloni | “Il Governo non difenda il reato di aiuto al

fanpage

(Di venerdì 16 marzo 2018) Scrittori, docenti di diritto e cittadini in queste ore si stanno mobilitando per difendere Marco, accusato dial suicidio per la morte di Dj, e chiedere al presidente del Consiglio Paolodi non dare mandato all'Avvocatura di Stato per difendere la costituzionalità delche dovrà essere valutato nelle prossime settimane dalla Consulta, come da richiesta della Corte d'Assise di Milano.