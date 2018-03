Voragine in strada a Genova dopo il maltempo | anziano ci cade dentro e muore Forse un

Genova - Voragine in strada dopo il maltempo : anziano ci cade dentro e muore. Forse un malore : Il cadavere di un anziano di 87 anni, Emilio Quinto, è stato trovato questa mattina in una voragine apertasi da tempo a Genova sulle alture di San Fruttuoso, in via Berno. Sul posto...

Anziano trovato morto in fondo a una Voragine al centro della strada : Il cadavere di un Anziano è stato ritrovato in una voragine aperta al centro di una strada a Genova, nel quartiere di San Fruttuoso, provocata da un cedimento nell'asfalto a causa delle forti piogge nel 2016 e da...

Dramma in strada a Genova - uomo cade in una Voragine aperta dal maltempo e muore : La vittima è un anziano della zona di 87 anni, la buca aperta dal maltempo due anni fa ma non è stata mai riparata per un contenzioso tra Comune e residenti.Continua a leggere

Genova - Voragine in strada dopo il maltempo a San Fruttuoso : anziano ci cade dentro e muore : Il cadavere di un uomo, un anziano, è stato trovato questa mattina in una voragine apertasi da tempo a Genova sulle alture di San Fruttuoso, in via Berno. Sul posto la polizia, un medico legale e i ...

Roma - si apre un’altra Voragine nella strada : sprofonda un’auto : Roma, si apre un’altra voragine nella strada: sprofonda un’auto L’area è stata transennata e i vigili hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito Continua a leggere L'articolo Roma, si apre un’altra voragine nella strada: sprofonda un’auto proviene da NewsGo.

Roma - si apre un'altra Voragine nella strada : sprofonda un'auto in sosta : Questa notte una voragine stradale si è aperta lungo la circonvallazione gianicolense, nella zona Sud-Ovest di #Roma : accorsi i #vigilidelfuoco per mettere in sicurezza l'area e i due veicoli ...

Roma - si apre un'altra Voragine nella strada : sprofonda un'auto : L'area è stata transennata e i vigili hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito

La strada sprofonda e l'auto finisce inghiottita dalla Voragine : Un'automobile è stata letteralmente inghiottita da una voragine che si è aperta sul lato destro della circonvallazione Gianicolense, nel quartiere romano di Monteverde. L'auto, una Dacia Duster, è...

Maltempo : Voragine si apre in strada nel centro di Bologna : Il Maltempo dei giorni scorsi continua a fare danni a Bologna, dove un grosso avvallamento si è formato improvvisamente nell’asfalto di via San Vitale nel centro della città, forse a causa dell’erosione sotterranea dovuta al Maltempo dei giorni scorsi. Il problema è stato segnalato dai cittadini nel primo pomeriggio e in breve sono intervenuti gli operai incaricati dal Comune, oltre alla Polizia Municipale che ha chiuso la strada per ...

Roma - Voragine in strada alla Balduina : 2 indagati per crollo colposo. Due palazzine inagibili - 20 famiglie fuori casa – FOTO : Ci sono due indagati per crollo colposo nel caso della voragine che si è aperta mercoledì in via Livio Andronico, nel quartiere Balduina: i pm hanno iscritto nel registro il legale rappresentante dei proprietari del terreno e il legale rappresentante della società responsabile del cantiere nel quale è avvenuto il cedimento. L’inchiesta è stata affidata dal procuratore Giuseppe Pignatone al procuratore aggiunto Nunzia ...

Auto parcheggiate finiscono in Voragine stradale a Roma : Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo in via Livio Andronico, alla Balduina, per una voragine stradale nella quale sono cadute alcune Auto parcheggiate nelle vicinanze di un cantiere con lavori in corso. Secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte. Bas

Voragine in strada a Roma - continuano verifiche in edifici e cantiere - : I vigili del fuoco stanno effettuando gli accertamenti nella zona Balduina, dove ha ceduto una parte di via Livio Andronico adiacente a una zona di lavori in corso. Evacuate 22 famiglie. I cittadini: "...

Voragine A ROMA - STRADA INGHIOTTE AUTO/ Balduina - ultime notizie : residenti - “il Comune sapeva e ha ignorato” : ROMA, VORAGINE alla Balduina, la STRADA INGHIOTTE le AUTO: sei vetture finite sotto il livello del manto STRADAle, non ci sono feriti ma il rischio crollo è ancora alto. Ira dei residenti(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 11:15:00 GMT)

Roma : crolla la strada - una grande Voragine 'inghiottisce' le macchine : Una grande voragine si è aperta in una strada di Roma, inghiottendo sette vetture che si trovavano parcheggiate nella zona. Secondo a quanto è stato riferito, la profondità è stata di circa dieci metri ed il crollo è avvenuto in via Livio Andronico verso le ore 18 di questo mercoledì. I vigili del fuoco che sono intervenuti subito sul posto hanno confermato che non ci sono persone ferite e che nessuno si trovava nella strada durante il crollo. ...