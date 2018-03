“Boss in Incognito” | il docureality targato Endemol Shine Italy ritorna su Rai2

domanipress

: Boss in incognito 08/03/2018: Marco D’Arrigo della California Bakery è il secondo protagonista della nuova... - esclusivistait : Boss in incognito 08/03/2018: Marco D’Arrigo della California Bakery è il secondo protagonista della nuova... - TELEVISIONEit : #Bossinincognito con #GabrieleCorsi, anticipazioni #8marzo: Marco D’Arrigo di #CaliforniaBakery… - AmoBergamo : #Bergamo Nuova puntata di “Boss in incognito”: la tv dell’8 marzo -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Terzo appuntamento su, giovedì 15 marzo alle 21.20 con Boss in incognito, il docu-reality prodotto in collaborazione con, condotto da Gabriele Corsi, che in questa quinta edizione affiancherà i boss nella loro avventura sotto copertura nei vari reparti dell’azienda. Protagonista di questa puntata sarà Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World, il parco divertimenti italiano dedicato al cinema e alla tv nato nel 2010 a Pomezia, vicino a Roma, presso gli Studi Cinematografici De Laurentiis. Cinecittà World occupa 200 dipendenti e accoglie circa 250.000 visitatori l’anno Nella sua avventura in incognito, Cigarini incontrerà Michele, il manutentore delle attrazioni, e con lui proverà grandi brividi per garantire la sicurezza degli ospiti del parco; Alessandro, che lo aiuterà a prendere per la gola i visitatori; Prjska, la stalliera che lo ...