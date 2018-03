Iniziate le riprese di Pretty Little Liars The Perfectionists | prime foto di Janel

Iniziate a Taranto le riprese di The tracker - action movie con Dolph Lundgren - Marco Mazzoli e Anna Falchi : Cosa accade se la star hollywoodiana Dolph Lundgren – che tutti ricordano per aver interpretato il colosso russo Ivan Drago in Rocky IV – incontra Marco Mazzoli, fondatore de Lo Zoo di 105, la trasmissione radiofonica satirica più ascoltata dagli italiani, e la nota showgirl e attrice Anna Falchi? Accade che prende forma The tracker, action movie le cui riprese sono Iniziate il 27 Febbraio 2018 a Taranto, in Puglia, sotto la produzione di ...

La compagnia del cigno - Iniziate le riprese della nuova fiction di Ivan Cotroneo : Dopo Sirene, Ivan Cotroneo ritenta la strada del successo con La compagnia del cigno, la sua nuova fiction prodotta da Indigo Film e Rai fiction in collaborazione con il Comune di Milano.

Prossimo episodio Il commissario Montalbano quando va in onda?/ Riprese Iniziate - Silvia Bergamasco conferma! : Il commissario Montalbano, Silvia Bergamasco conferma che ci saranno altri episodi! quando andranno in onda? "Siamo pronti a partire ad aprile con due nuove storie"(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 21:52:00 GMT)

LONTANO DA TE con Megan Montaner e Alessandro Tiberi : riprese Iniziate! : LONTANO da te: Candela e Massimo, un magico amore! Sono ufficialmente iniziate le riprese di LONTANO da Te, la nuova fiction di stampo internazionale prodotta per la prima volta insieme da Mediaset Italia e Mediaset España; girata tra Siviglia, Roma e Praga, la narrazione della storia si incentrerà sull’amore tra la sregolata e pasticciona ballerina di flamenco Candela (Megan Montaner) e il giovane imprenditore romano Massimo (Alessandro ...

Il Cardellino : Iniziate le riprese del film con Ansel Elgort : Amazon Studios, che investirà più di un terzo nel budget del progetto , circa 40 milioni di dollari, avrà i diritti di streaming dell'opera che poi approderà sul servizio Prime. Cosa ne pensate? ...

Le riprese per il film sul Detective Pikachu sono Iniziate : Dopo l'annuncio ufficiale del progetto, risalente al 2016, oggi Legendary Pictures e Universal Pictures annunciano che le riprese per il film su Detective Pikachu sono finalmente iniziate.Come riporta Nintendoeverything, Ryan Reynolds sarà la voce di Pikachu mentre tra gli altri attori saranno inclusi Ken Watanabe (Godzilla), Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom) e Kathryn Newton (Three Billboard Outside Ebbing, Missouri). Rob ...