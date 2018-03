Roma-Champions | missione quarti | Kolarov e De Rossi sanno come si fa

La Roma riparte da Napoli per preparare la Champions : Preservare De Rossi e magari Kolarov, pungolare Pellegrini, non far abbattere Schick, ripresentare i due squalificati, Dzeko e Fazio più il riposato Perotti, aggiungere l'esperienza di Strootman e ...

Roma-Torino 3-0 - Di Francesco sorride : ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata - ma… : Roma-Torino 3-0, Di Francesco sorride: ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... ROMA, DI Francesco sorride- Una secca vittoria per 3-0 e Torino al tappeto. La Roma si conferma terza forza del campionato e solidifica la sua attuale posizione sul gradino più basso del podio. Una Roma cinica, ...

Roma - Manolas : 'Adesso vogliamo i quarti di Champions League' : Così il difensore della Roma, Kostas Manolas, a Premium Sport. 'Nel primo tempo non siamo riusciti a esprimerci bene, ma nella ripresa ci siamo sbloccati e abbiamo fatto meglio: abbiamo giocato più ...

Sorteggio quarti di finale Champions League : la data e l’orario. Le possibili avversarie della Juventus. Possibile derby con la Roma… : Il Sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio si svolgerà venerdì 16 marzo (ore 12.00). Sarà l’urna di Nyon a definire tutti gli accoppiamenti per il secondo turno a eliminazione diretta: sarà infatti un’estrazione totalmente libera, senza teste di serie e senza paletti visto che potranno affrontarsi anche squadre provenienti dalla stessa Nazione o che si sono già incrociate nella fase a gironi. La Juventus ...

Roma - Alisson : 'Corsa Champions solo su noi stessi. Nainggolan...' : Alisson , portiere della Roma , dice la sua a Premium Sport sulla corsa Champions : 'La corsa Champions va fatta su noi stessi, certamente. Il mister ha detto la cosa giusta, ora serve continuità. A noi serviva fare 90 minuti con l'atteggiamento positivo ...