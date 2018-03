Reddito di inclusione | cosa è | chi ne ha diritto | cosa prevede e come richiederlo Tutto

Reddito di cittadinanza vs Reddito di inclusione : le differenze : Uno dei temi più discussi di questa campagna elettorale è quello delle misure di contrasto alla povertà. Cosa si può fare per aiutare le persone e le famiglie che non riescono a far fronte ai beni e i servizi essenziali...

Reddito di inclusione al via - quando potremo valutare se funziona o no? : Una delle maggiori novità di questa campagna elettorale che è già nel vivo è il Reddito di inclusione (Rei), attuato dal governo di Paolo Gentiloni come risposta alle proposte grilline di Reddito di cittadinanza. È chiaro che le proposte non sono uguali e, dati i limiti di spazio, non affronterò la questione delle differenze fra i due interventi. Del resto, già ci sono diversi articoli di stampa interessanti in proposito. Il punto che intendo ...

Lotta alla povertà. Al via i primi pagamenti per il Reddito di inclusione : L’assegno sarà erogato per 18 mesi. E’ rinnovabile per non più di 12 mesi, ma tra la conclusione e l’inizio del Rei successivo dovranno passare almeno 6 mesi

Reddito d'inclusione Inps - partiti i pagamenti alle famiglie : Arrivano i pagamenti dell’Inps del Reddito di inclusione, la misura adottata dal governo a favore delle famiglie con particolari difficoltà economiche e con figli a carico volta a contrastare la soglia di povertà nel nostro Paese. I primi pagamenti saranno liquidati nella giornata di sabato 27 gennaio 2018 secondo una nota ufficiale annunciata dall’ente di previdenza sociale. Rei: il progetto di ‘occupabilità’ per l’inserimento nel lavoro l'Inps ...

