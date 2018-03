Balotelli contro il neo senatore della Lega | «Lo sa che è nero?» Lui | «Pensi al calcio»

Balotelli contro il senatore nero della Lega : 'Vergogna!' - : Il giocatore del Nizza su Instagram contro il neo eletto al Senato : "Forse sono cieco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero". La replica di Iwobi: "Pensi al calcio". Salvini risponde: "...

"forse sono cieco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!". Mario Balotelli attacca il senatore Toni Iwobi, primo senatore di colore nella storia della Repubblica, eletto con la Lega di Matteo Salvini. Sul suo profilo Instagram l'attaccante del Nizza, che negli stadi il razzismo lo ha conosciuto con i "buuu" e le banane che gli piovevano addosso, critica aspramente Iwobi, 62 anni,

Di madrelingua inglese, si è diplomato a Manchester in economia aziendale con specializzazione in marketing, sales & business management e ha poi ottenuto un diploma di analista contabile a Treviglio

Toni ChiKe Iwobi, 62 anni, da 25 militante del Carroccio, di professione piccolo imprenditore nel settore della sicurezza e dei servizi informatici. Due lauree, vive con la moglie Lucia

