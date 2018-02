Michele Riondino L' attore presenta “La mossa del cavallo” da Fabio Fazio Che tempo che

Michele Riondino ne La mossa del cavallo su Rai1 il 26 febbraio - dal romanzo storico di Andrea Camilleri (video e foto) : Dopo l'ennesimo successo dei due nuovi episodi del Commissario Montalbano, dal genio di Andrea Camilleri arriva La mossa del cavallo su Rai1: si tratta del primo adattamento televisivo di un romanzo storico del celebre romanziere di Porto Empedocle, il racconto di una Sicilia di fine Ottocento raffigurata come un Far West, una terra di nessuno ostaggio di banditi e malfattori di vario genere, in cui un ispettore siciliano di nascita ma genovese ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Michele Riondino - da Montalbano a La mossa del cavallo (25 Febbraio 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 25 Febbraio: Fabio Fazio torna in onda oggi, alle 20.35 su Raiuno. In studio Matteo Renzi, Roberto Saviano e Valeria Imbrogno, compagna di dj Fabo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:26:00 GMT)

A Domenica In Milly Carlucci - Ultimo e The Kolors - a Che tempo che fa Michele Riondino - Claudia Pandolfi e Noemi… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 25 febbraio. Ospiti di Quelli che il calcio del 25 febbraio 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. Ospite musicale della puntata è Mudimbi, terzo classificato tra le giovani proposte del Festival di Sanremo: canterà il pezzo Il […] L'articolo A Domenica In Milly Carlucci, Ultimo e The Kolors, a Che tempo che fa Michele ...

"La mossa del cavallo. C'era una volta Vigata" su Rai1 lunedì sera. Il romanzo storico di Andrea Camilleri con Michele Riondino : Un giallo grottesco e pieno di sorprese che ci restituisce personaggi, situazioni, colori e umori caratteristici della Sicilia post-risorgimentale. "La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata", tratto dall'omonimo romanzo storico di Andrea Camilleri (Sellerio) per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda in prima visione lunedì 26 febbraio su Rai1. Protagonista ...

'La mossa del cavallo' di Camilleri su Rai1 : intervista a Michele Riondino : 'La mossa del cavallo': intervista a Michele Riondino. Da Camilleri a Don Gallo, da Genova a Vigata, passando per il western alla siciliana e la sua Taranto. 'Una grande operazione, che cita i western ...