Inter-Benevento | le pagelle dei nerazzurri | Handanovic | che parata Male Rafihna e

Inter - Spalletti show : le proteste del Benevento e la ‘lite’ Brozovic-Icardi : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro il Benevento, ovviamente non è soddisfatto il tecnico Luciano Spalletti, ecco le parole ai microfoni di Premium Sport: “rigore richiesto dal Benevento? Ranocchia non colpisce la gamba di Cataldi, ma mette la gamba per non farsi fare il tunnel. Quando i due si colpiscono Andrea ha già appoggiato la gamba a terra, anticipando Cataldi. Non lo vedo così netto. Non siamo ...

L'Inter scaccia la crisi Benevento battuto 2-0 : Con Icardi in panchina, ci pensano i difensori centrali Škriniar e Ranocchia a far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi nerazzurri. Ma la squadra di Spalletti ha faticato non poco per piegare il fanalino di coda del campionato

L'Inter riparte dal Benevento : vittoria per 2-0 e terzo posto in classifica : L'Inter di Luciano Spalletti soffre tremendamente e gioca un primo tempo indecente contro il Benevento di Roberto De Zerbi. I gol di Skriniar e Ranocchia, però, nel giro di tre minuti tra il 66' e il 69' hanno permesso ai nerazzurri di portarsi a casa tre punti d'oro per il morale in primis e per la classifica in secondo luogo. L'Inter, infatti, scavalca al Lazio e Roma e si prende il terzo posto in solitaria in ...

Pagelle Inter-Benevento 2-0 - Skriniar il migliore : Pagelle Inter-Benevento 2-0 – Si è concluso il secondo match valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Benevento, partita che ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato. La squadra di Luciano Spalletti continua a confermare grandi difficoltà, i tre punti conquistati non devono ingannare, la prestazione dei nerazzurri è stata veramente negativa. Ottima invece la partita della squadra di De ...