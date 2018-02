Maltempo Frosinone | scuole chiuse e pronto il piano di emergenza

Maltempo : annullata a Frosinone la domenica ecologica : annullata e spostata ad altra data la nuova domenica ecologica in programma per il 25 febbraio a Frosinone . Lo ha deciso il Comune sulla base delle previsioni meteo che indicano,nelle prossime ore, freddo intenso anche nel Frusinate. Una situazione di avverse condizioni climatiche che ha portato a rinviare la giornata di blocco della circolazione spostandola al mese di marzo. L'articolo Maltempo : annullata a Frosinone la domenica ecologica ...

Maltempo Frosinone : nevicata in corso a Capocatino : nevicata in corso sulla Sr411 Dir, nota come la strada di Campocatino, in provincia di Frosinone. Per limitare i disagi sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa tra il km 10 ed il km 18: lo rende noto Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Frosinone: nevicata in corso a Capocatino sembra essere il primo su Meteo Web.