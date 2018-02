Square Enix apre al mondo PC | c' è speranza per Kingdom Hearts III?

Final Fantasy VII Remake : Square Enix ha cambiato il design di Cloud : Di certo questa generazione di hardware sarà ricordata per l'alto numero di Remake che hanno visto la luce su nuove piattaforme in una veste tecnica rinnovata. Alcuni di questi Remake sono veramente di altissimo livello, come Shadow of the Colossus per PS4, ma, come saprete, anche un altro storico titolo presto sarà pubblicato su current gen.Stiamo parlando di Final Fantasy VII Remake e, proprio riguardo l'atteso gioco, ora arriva qualche ...

Square Enix : il lancio occidentale di Dragon Quest 11 e l'arrivo di Octopath sono previsti per l'anno fiscale 2018 : Mentre Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy 7 Remake sono probabilmente i grandi nuovi giochi targati Square Enix più attesi, ci sono sicuramente alcuni fan più entusiasti di Dragon Quest 11 e Octopath.La domanda, ovviamente, è quando possiamo aspettarci l'arrivo di Questi giochi e, come segnala Gamingbolt, Square Enix ha ribadito che la versione occidentale di Dragon Quest 11 e il lancio di Octopath sono previsti per l'anno fiscale 2018, ovvero nel ...

Square Enix : incrementati i profitti del 66.9% rispetto all'anno precedente : Dopo i vari risultati finanziari delle più importanti compagnie dell'industria, ora vi segnaliamo quelli di Square Enix relativi al periodo di nove mesi terminato lo scorso 31 dicembre 2017.Come riporta Gamingbolt, Square Enix ha condiviso i propri risultati confermando un incremento dei profitti del 66.9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un incremento dovuto, soprattutto, a titoli come Nier: Automata e le produzioni mobile ...

The Avengers Project avrà una storia originale. Square Enix punta a intrattenere i giocatori per diversi anni? : Square Enix ha tra le mani una licenza incredibilmente importante come quella degli Avengers, dei Vendicatori di casa Marvel. Si tratta di un gruppo di personaggi già famosissimi prima del Marvel Cinematic Universe ma che ormai hanno raggiunto un grado di notorietà incredibile grazie a un universo cinematografico in continua espansione.Ma cosa possiamo aspettarci da questo The Avengers Project? Mentre il titolo in sé rimane un mistero assoluto, ...

Square Enix svela una splendida statuetta dedicata a Bahamut di Final Fantasy : Molto probabilmente i fan di Final Fantasy sono in attesa di Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition, ovvero le edizioni definitive dell'apprezzato gioco per console e PC. L'uscita delle due edizioni è fissata per il 6 marzo, ma oggi vi segnaliamo una notizia che probabilmente farà la felicità dei fan più accaniti della serie. Come riporta Dualshockers, Square Enix ha svelato una splendida statuetta dedicata a Bahamut, ...

Square Enix crede nei giochi come servizio : quale destino per Kingdom Hearts 3? : L'ultimo numero del magazine EDGE ha visto protagonista un ospite d'eccezione: Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix che ha parlato di diverse questioni, compreso Kingdom Hearts 3. Argomenti principali dell'intervista ai microfoni della rivista sono stati il videogioco Marvel in sviluppo presso Square Enix, la realtà virtuale e ovviamente il terzo capitolo delle avventure di Sora, Paperino e Pippo. In sostanza si è discusso di come il ...

Square Enix : faremo più giochi single-player : In occasione di un'intervista al Ceo e presidente di Square Enix Yosuke Matsuda, abbiamo avuto modo di rilevare come la società sia intenzionata ad continuare ad investire nei giochi single-player, riporta DSOgaming."Il gioco come servizio ha un significato molto ampio, può voler dire un sacco di cose..." e di nuovo, "Recentemente si è discusso molto sulle loot box e sulle persone che non hanno usato correttamente questa meccanica, io penso sia ...

Teddy Dief - creative director di Square Enix Montreal - lascia lo studio : Che lo conosciate o meno, Teddy Diefenbach è l'autore dell'apprezzato titolo indie Hyper Light Drifter che ha iniziato a lavorare presso Square Enix Montreal due anni fa. Tuttavia, oggi, il creative director ha confermato di aver lascito lo studio e di essere tornare a lavorare allo sviluppo di giochi indipendenti.Come segnala Gamingbolt, il motivo della sua uscita dallo studio è la cancellazione del gioco a cui stava lavorando con la sua ...

Yuji Naka - il creatore di Sonic - si unisce a Square Enix : È su Twitter che Yuji Naka, lo storico creatore di Sonic the Hedgehog, ha annunciato di aver trovato un nuovo impiego presso Square Enix, dove si occuperà dello sviluppo di videogiochi. A riferirlo è Eurogamer.net.Naka si unisce quindi al noto studio di Tokyo e si occuperà attivamente dello sviluppo di nuovi progetti, anche se questi non riguarderanno ovviamente il più celebre dei porcospini blu.L'ultimo titolo a cui aveva lavorato Naka è stato ...

Kingdom Hearts 3 nel 2018 - possiamo star tranquilli : c’è la totale conferma di Square Enix : Con Square Enix, solitamente, una sola cosa è certa: lo sviluppo di alcuni videogiochi, in particolare quelli più attesi e complessi, è un percorso davvero lungo. I fan di Kingdom Hearts 3 ne sanno qualcosa, purtroppo: dopo anni di speranze, trailer e immagini senza neanche una finestra di lancio, l'ultimo video apparso al D23 2017 ha finalmente accompagnato l'annuncio tanto atteso, e cioè che il gioco diretto da Tetsuya Nomura uscirà nel corso ...

Square Enix : Yosuke Matsuda promette che la serie di Final Fantasy continuerà ad evolversi : La famosissima serie di Final Fantasy festeggia, quest'anno, il suo 30° anniversario e, certamente, il franchise si è evoluto dal suo inizio (18 dicembre 1987), la serie è passata dai celebri combattimenti a turni fino a una deriva più action e ha toccato anche "i lidi" mobile. Ora, il CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda ha voluto condividere alcune parole sul futuro di Final Fantasy e, al tempo stesso, ringrazia il fan per il supporto:Ecco le ...

Square Enix e microtransazioni : non sono la scelta giusta per i giochi console : Le microtransazioni stanno lentamente diventando una nuova prassi per il mondo dei videogiochi e tutti i grandi publisher inizieranno inevitabilmente a inserirle in maniera più o meno aggressiva all'interno dei propri titoli? Sembrerebbe che per il momento nulla sia ancora deciso e non tutte le grandi compagnie sembrano convinte dall'accoppiata giochi console/PC e microtransazioni. Questo è ciò che traspare dalle parole del CEO di Square Enix, ...

Square Enix potrebbe portare vecchi capolavori su Nintendo Switch : Il CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda, torna a parlare dopo le recenti dichiarazioni relative all'importanza del mercato PC focalizzandosi su un'altra piattaforma che sta facendo registrare numeri veramente importanti, ovvero Nintendo Switch.La compagnia ha come obiettivo quello di pubblicare su tutte le piattaforme i propri titoli, ma, parlando di Switch, Matsuda ha dichiarato in un'intervista con MCV, riportata da Gamingbolt, che Square Enix ...