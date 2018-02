Iris eroina in The Flash 4 con Jesse Quick e Jay Garrick guest star | le trame degli

optimaitalia

(Di venerdì 23 febbraio 2018) La pausa per The4 e gli altri eroi sta per finire e presto avremo modo di fare un'altra cavalcata in avanti fino al prossimo stop di primavera in attesa del gran finale e della chiusura di questa stagione.I nuovi episodi sono attualmente in onda in Italia su Mediaset Premium al martedì sera mentre negli Usa The4 tornerà il 27 febbraio dopo una pausa di tre settimane con l'episodio numero 14 dal titolo "Subject 9".Le novità più importanti arriveranno, però, negli episodi di marzo in cui non solo potremo finalmente vedere Barry libero ma anche la sua consorte,, alle prese con costume e corsa proprio come il marito. Ma com'è possibile questa sua trasformazione? The CW ha già rilasciato le sinossiepisodi in onda a marzo, ecco di seguito tutti i dettagli.Nell'episodio 4x14 del 27 febbraio, Barry (Grant Gustin) incontra una donna potente le cui abilità ...