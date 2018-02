F1 | Test Barcellona 2018 | gli orari e come vederli in tv C’è la Diretta Live in tempo

Formula Uno - l'Alfa Romeo Sauber toglie i veli : pronta per i Test di Barcellona : Finalmente la nuova Alfa Romeo Sauber ha tolto i veli e lunedì 26 febbraio la monoposto farà il suo debutto nei test di Barcellona. La scintillante vettura presenta una livrea bianca e rossa, anche se questo dettaglio era già stato anticipato nel mese di dicembre. Una grande novità riguarderà il motore visto che nella passata stagione automobilistica era stata montata la versione 2016 del sei cilindri turo ibrido Ferrari.Questa volta, però, la ...

F1 - Test Barcellona 2018 : prime risposte per Ferrari e Mercedes. Ripartirà la grande sfida iridata : Settimana importante per il Circus della Formula 1. Finalmente si alzerà il sipario sulle vetture 2018 di Ferrari e Mercedes, dando il via alle varie analisi tecniche sui cambiamenti apportati dalla due scuderie. Le “chiacchiere” dureranno poco, però, perché lunedì 26 febbraio la parola passerà direttamente alla pista con i Test di Barcellona, la prima occasione per vedere all’opera i nuovi bolidi dei due team pronti a duellare ...

F1 - Test Barcellona 2018 : date - programma - orari e tv. Si comincia il 26 febbraio : Dal 26 febbraio al 1° marzo i motori del Mondiale 2018 di F1 ricominceranno a rombare nei primi Test pre-stagionali che si terranno sul circuito catalano di Barcellona (Spagna). Al Montmeló vedremo esibirsi le nuove vetture e, come al solito, la curiosità è tanta. Sarà ancora una volta una sfida tutta Mercedes-Ferrari? O la Red Bull o magari la McLaren motorizzata Renault sapranno inserirsi? Tante attese rispetto a quel che accadrà in una ...

Test Formula 1 2018 Barcellona : date e a che ora : Mancano pochi giorni all'inizio dei Test Formula 1 2018, in programma a Barcellona. A seguire le date ufficiali, gli orari e la programmazione tv. L'attesa degli appassionati di motori si fa sempre più insistente per la nuova stagione di F1, che presenta diverse novità rispetto al passato. La più evidente riguarda gli orari d'inizio delle gare alla domenica: in Europa, le corse partiranno un'ora e dieci minuti dopo rispetto all'orario a cui ...

F1 - quando cominciano i Test? Si parte a Barcellona il 26 febbraio! Programma - orari e tv : Nemmeno il tempo di presentare le nuove vetture che saranno protagoniste del campionato mondiale di Formula Uno 2018 che tutto deve essere impacchettato e spedito a Barcellona per la prima serie di test pre-stagionali che, come consuetudine, anticipano la stagione in arrivo. La pista catalana, come nella scorsa annata, ospiterà due settimane intense di test, suddivise in questo modo: dal 26 febbraio al primo marzo e, successivamente, dal 6 al 9 ...

F1 : Giovinazzi in pista in sei sessioni FP1 con la Sauber-Alfa Romeo. Probabile la sua presenza nei Test di Barcellona : Non lo si scopre certo adesso: Antonio Giovinazzi sarà relegato al ruolo di terzo pilota Ferrari anche quest’anno guardando gli altri dal muretto dei box. Una situazione non certo facile per il pugliese, desideroso di mettersi alla prova e dimostrare il suo valore. Come riporta Roberto Chinchero di it.motorsport.com, l’attuale programma di Giovinazzi prevede la presenza in sei sessioni FP1 con il team Alfa Romeo Sauber, scuderia con ...

MotoGP 2018 - Test speciale a Barcellona : 22-23 maggio per provare il nuovo circuito! : La MotoGP scenderà in pista a Barcellona il 22-23 maggio prossimi per un test speciale sul circuito del Montmelò. Una prova supplementare per i piloti nel corso della stagione: in questo modo sarà permesso ai centauri di provare il nuovo asfalto con cui sarà coperto tracciato e di verificare da vicino la via di fuga della curva 12, quella in cui Luis Salom trovò la morte nel 2016. Sono così state ascoltate le richieste dei piloti. Questo test ...