L' Italia batte la Svezia | il 57% delle entrate va al welfare

L'Italia batte la Svezia non nel calcio ma nel welfare : il 57% delle entrate va a pensioni e sanità : Italia batte Svezia. Nel 2016 ha destinato a previdenza, assistenza e sanità una spesa che supera il 57% delle entrate, superando la patria del welfare. A calcolarlo nel proprio rapporto è il Centro Studi e ricerche Itinerari Previdenziali. "Per il 2016, su 830 miliardi di spesa pubblica totale, per sanità, pensioni e assistenza abbiamo speso 452 miliardi, pari al 54,4% del totale e di cui circa 40 a debito Se calcoliamo ...

Meridiana cambia il nome in Air Italy e punta a battere AlItalia : In tre anni la flotta raggiungerà quota 50 aerei, con l’obiettivo di superare Alitalia e diventare il principale vettore a livello nazionale. Con l’ingresso del nuovo azionista Qatar Airways la compagnia Meridiana inaugura ufficialmente un nuovo corso. Lo fa cambiando il proprio nome – senza particolari picchi di fantasia – in Air Italy e presentando un piano di sviluppo quinquennale che punta a creare 1500 nuovi posti di lavoro. “Ci ...

Allarme super batteri al Sud Italia : ecco le Regioni colpite : I super batteri fanno sempre più paura: è Allarme al Sud Italia, in particolare in Campania, Sicilia e Calabria, dove si registrano consumi di antibiotici quasi doppi rispetto al Nord Italia. Secondo l’ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016, infatti si passa dai valori minimi di Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e Friuli Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille abitanti) ai consumi doppi di Calabria e Sicilia (35) e, ...

PERTINI – Il combattente : sarà dal 15 marzo al cinema il primo film ‘documento’ sul Presidente più amato dagli Italiani. : Attivista, detenuto, partigiano, politico integerrimo e infine Presidente della Repubblica, il “più amato dagli italiani”: questo e molto altro è stato Sandro PERTINI, come ci racconta il nuovo film ‘documento’ PERTINI – Il combattente. Scritto e diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, prodotto da Gloria Giorgianni con Cesare Fragnelli e Tore Sansonetti, il film sarà al cinema dal 15 marzo, distribuito da Altre ...

Meteo : l’Italia batte in denti. Freddo in arrivo e temperature in picchiata. Da nord a sud tutta la Penisola nella morsa del gelo : Settimana all’insegna del maltempo. Nei prossimi giorni l’Italia entrerà in una situazione Meteo decisamente instabile, dovuta principalmente all’arrivo di aria più fredda dai settori nordorientali europei che favorirà la formazione di un centro depressionario. Nel corso della settimana – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – si formerà una bassa pressione che dal mar Ligure si sposterà verso il Tirreno, ...

Italiani scomparsi in Messico - appello della famiglia : battere la pista della polizia locale : Ancora nessuna traccia dei tre napoletani di cui non si hanno notizie dal 31 gennaio. I parenti puntano il dito sulla polizia locale: "Dal commissariato di Tecalitlan un'operatrice quel giorno ci assicurò al telefono che erano in loro custodia".

Pressano batte Bolzano e fa sua la Coppa Italia : CONVERSANO . Pressano batte di slancio Bolzano, con il punteggio di 25-19, aggiudicandosi così la Coppa Italia di pallamano 2018. Un successo storico per il team trentino, che, con questa Coppa Italia,...