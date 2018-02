Champions League | Bayern con un piede nei quarti | 5-0 al Besiktas

Champions League - tra Chelsea e Barcellona finisce 1-1. Bayern Monaco senze freni : 5-0 : finisce 1-1 a Stamford Bridge la sfida più attesa degli ottavi. I 'blues' di Conte passano in vantaggio con un gol del brasiliano Willian (62'). Pareggia al 75' il 'solito' Messi su assist di Iniesta. I tedeschi travolgono il Besiktas 5-0 con le doppiette di Mueller e Lewandowski e il gol di Conan. Turchi in 10 dal 16' per l'espulsione di Vida. Domani Roma in Ucraina contro lo Shakthar Donetsk

Champions League - Bayern Monaco-Besiktas 5-0 : Heynckes vede i quarti : MONACO DI BAVIERA , Germania, - Tutto facile per il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League . All'Allianz Arena, contro il Besiktas, finisce 5-0, complice anche l'...

Champions League - Chelsea-Barcellona 1-1 : Willian e Messi : Il 14 marzo appuntamento al Camp Nou per il ritorno Chelsea-Barcellona, cronaca e tabellino Statistiche Chelsea-Barcellona Chelsea e Barcelona si sono affrontate per la 13esima volta in Champions ...

Calcio - Champions League 2018 : Roma nel gelo d’Ucraina per blindare il pass per i quarti - ma lo Shakhtar è un osso duro : Un girone concluso in vetta contro ogni pronostico, un feeling ritrovato con la vittoria dopo un periodo buio, un nuovo talento in rampa di lancio per dare linfa a un sogno. La Roma si accinge ad affrontare domani sera, mercoledì 21 febbraio, lo Shakhtar Donetsk alle 20.45 al Metalist Stadium di Kharkiv nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018. I giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, ...

