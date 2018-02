Circa 600.000 neonati muoiono ogni anno in India prima di raggiungere i 28 giorni di vita: un quarto di tutti i decessi neonatali del pianeta. E' quanto emerge da un nuovo studio pubblicato dall'Unicef. Nel rapporto sulla mortalità neonatale mondiale, 'ogni bambino vivo', l'Unicef sostiene che le cause dei decessi sono prevedibili e trattabili e che l'80% delle morti avviene per ragioni non gravi. Sempre riguardo alla situazione in India si registra una riduzione della mortalità dei bambini fino a 5 anni.(Di martedì 20 febbraio 2018)

