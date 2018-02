Auto & tasse | il salasso degli automobilisti Ecco quanto il Fisco preleva in un anno

Selfie & Told : il cantAutore Domenico Imperato racconta il nuovo album “Bellavista” : “Cadono piano/ Parole nuove/ Coloran viole/ Senza clamore/ L’anima bella/ Resta ad aspettare/ Non chiede nulla/ Nulla lei vuole/ Del mondo il canto/ Il vento fa/ Danzando vuole/ Ciò che sarà/ L’anima osserva/ Un punto sublime/ Dove vibrare,/ Dove sparire/ Chiudendo gli occhi/ Un forte bagliore/ Vita che passi…/ Cosa rimane?// […]” ? “Del mondo […]

Selfie & Told : il cantAutore Kerouac racconta il disco d’esordio “Ortiche” : “Lasci i tuoi capelli scompigliati dal vento,/ il cielo piange, il tuo sorriso è sempre più spento/ ballando la rivoluzione un corteo di colori/ scopri un po’ com’è il mondo fuori/ dalle tue abitudini, dai tuoi silenzi/ capire che in fondo lo sai: siamo tutti un po’ stronzi// […]” ? “Angie” Ciao! Sono Kerouac, cioè […]

Selfie & Told : il cantAutore Riccardo Cesari racconta il suo album #doveeravamorimasti : “Al saloon dei tempi andati/ C’è un’antica dama bianca/ Mentre fuma la sua vita/ Nei suoi sogni è ancora bionda/ Si ricorda gli occhi azzurri/ E un amore troppo vecchio/ Quando la vita le sorrideva/ Nel riflesso di uno specchio/ Al saloon dei tempi andati/ Lo sceriffo senza stella/ Sta narrando onore e gloria/ Ma […]

Selfie & Told : il cantAutore Lui Hill racconta il singolo “5000 Miles” : “Five thousand miles away I don’t receive em/ I keep them in a jar my problems seem so far away// It took a long way to leave this hollow and frozen place/ it took a long way from where I just lost my grace/ it took a long way to feel the sun and the […]

