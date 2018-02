Assegno di ricollocazione | ecco come funziona veramente

Blastingnews

(Di martedì 20 febbraio 2018) L'diè una misura di sostegno al reddito pensata per tutti coloro che, attualmente disoccupati, si attivano per cercare una nuova occupazione di qualunque genere. Essendo anche disposti a seguire dei corsi di formazione. La misura di sostegno è applicabile sia ai contratti a tempo indeterminato che a quelli a termine, ma anche alle varie forme di apprendistato. A seconda della nuova occupazione trovata si può usufruire di un contributo dai mille ai 5 mila euro per i contratti a tempo indeterminato, mentre se il contratto è a termine di 6 mesi questi importi devono essere ridotti della metà. Per di più nelle cinque Regioni italiane più svantaggiate economicamente, quindi Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, l'agevolazione è applicabile per periodi di contrattualizzazione anche inferiori. Ovviamente, anche gli importi erogati sono ricalibrati. Infatti, ...