PyeongChang | Hofer | proveremo a difendere la nostra medaglia

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch chiudono senza il botto : Con la mass start maschile, sono terminate le gare individuali di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dominik Windisch e Lukas Hofer hanno chiuso la mass start rispettivamente in 17esima e 18esima posizione, appaiati al traguardo con quattro errori a testa. Per analizzare la gara degli azzurri, bisogna partire proprio dai bersagli mancati, troppi per ambire alle medaglie, considerando che il podio è stato formato da atleti con ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Martin Fourcade rompe la maledizione! Oro nella mass start in volata su Schempp. Hofer e Windisch indietro : Martin Fourcade ha trionfato nella mass start a PyeongChang 2018. Secondo oro individuale per il francese, come a Sochi, ma questo ha un valore maggiore. Il transalpino ha infatti rotto una maledizione, vincendo in un format di gara a lui spesso indigesto nelle gare da medaglia (due argenti alle Olimpiadi, un oro e un argento in sette partecipazioni ai Mondiali). Una vittoria d’autorità, arrivata in modo insolito. Non in solitaria ma ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : azzurri fuori nel team pursuit - errori per Hofer e Windisch : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : gruppone in testa a metà gara - errori per Windisch e Hofer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass start maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegna l’ultimo titolo individuale, la prova con partenza in linea metterà in palio le tanto ambite medaglie. Sarà il giorno del duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe, tanto annunciato alla vigilia dei Giochi e poi mai consumato? Il francese e il norvegese sono i grandi favoriti ma sono tanti gli uomini che ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PyeongChang/ Risultati live - medagliere : attesa per Windisch e Hofer al biathlon : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara domenica 18 febbraio. Spiccano lo slalom gigante e la staffetta di fondo, entrambi maschili(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:41:00 GMT)

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch - serve la gara della vita nella mass start : La prima parte del programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 volge al termine. Domani è prevista l’ultima gara individuale prima delle staffette, la mass start maschile. Un contesto di altissimo livello, cui prendono parte i migliori quindici della Coppa del Mondo, i medagliati delle tre precedenti gare e quelli che meglio si sono espressi fin qui all’Alpensia Biathlon Centre. Tra questi anche Dominik ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : clima rovente in casa Italia. Christof Innerhofer accusa : “I giovani sognano in piedi. Manca la squadra” : L’Italia dello sci alpino maschile tornerà a casa senza medaglie dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (salvo miracoli da slalom e gigante). Il settore velocità ha totalmente fatto flop sulle nevi sudcoreane. La squadra ha deluso le aspettative della vigilia e i risultati sono stati ampiamente insoddisfacenti, il clima all’interno del team non è certo dei più sereni e le dichiarazioni rilasciate da Christof Innerhofer alla ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Paris : “Quarto posto? Non mi ci compro un caffè”. Christof Innerhofer : “Bilancio negativo” : L’Italia dello sci alpino maschile non ha brillato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La velocità non ci ha sorriso: tra discesa libera e SuperG abbiamo raccolto massimo un quarto posto, risultato davvero insoddisfacente per i nostri colori. I ragazzi difficilmente invertiranno la rotta nelle prove tecniche. Queste le dichiarazioni che i tre uomini jet hanno rilasciato alla Fisi: Dominik Paris: “Mi aspettavo meglio da ...

