Icardi | Compleanno amaro | torniamo a vincere

adnkronos

: #Icardi festeggia il suo 25° compleanno ?? Auguri Maurito! ??? #SkySport - SkySport : #Icardi festeggia il suo 25° compleanno ?? Auguri Maurito! ??? #SkySport - UNIBET_IT : ?? Buon compleanno a Mauro #Icardi ??? Il centravanti dell'Inter compie oggi 25 anni ed ha già realizzato 134 gol in… - DiMarzio : 'Dette cose non vere sul mio infortunio' #Inter, ??#Icardi torna a parlare nel giorno del suo compleanno???? -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) "Sto bene, sto recuperando da questo fastidio all'adduttore che purtroppo mi ha tenuto fermo per queste partite, voglio tornare per aiutare la squadra a fare i risultati che ci sono mancati in questi ...