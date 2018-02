Fabio Fazio | gli ospiti del lunedì | Mago Silvan | Red Canzian | Malgioglio e Antonella Elia

Fabio Fazio - Giorgia Meloni assente da 13 anni a Che Tempo che fa : Ha invitato tutti Fabio Fazio a Che Tempo che fa : non solo Silvio Berlusconi e Matteo Renzi , ma anche Walter Veltroni, Pier Ferdinando Casini, Enrico Letta, Dario Franceschini, Pier Luigi Bersani, ...

Fabio Fazio - effetto Silvio Berlusconi a Che tempo che fa : lo share vola al 17 - 2 per cento : Ringrazi pure Silvio Berlusconi , Fabio Fazio . Già, perché l'ospitata del leader di Forza Italia a Che tempo che fa ha fatto volare gli ascolti della trasmissione, che ha ottenuto un onorevolissimo ...

Anna Dan "lasciata" da Gianni Morandi/ Foto con Paddy Jones : gag da Fabio Fazio - stasera dorme sul divano? : Anna Dan "lasciata" da Gianni Morandi? Foto con Paddy Jones ed è gag da Fabio Fazio, a Che tempo che fa. stasera dorme sul divano? Le ultime notizie sulla coppia unita da ben 23 anni(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:04:00 GMT)

Massimo Giletti e Fabio Fazio ospitano Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. E se Non è l'arena farà un buon risultato... : Un curioso destino unisce Massimo Giletti e Fabio Fazio , due conduttori che non si amano, affatto. E tra poche ore, nella serata di domenica 18 febbraio, i due si produrranno nell'ultimo duello. Già, ...

Silvio Berlusconi da Fabio Fazio : tutti gli ospiti di Che tempo che fa : Fabio Fazio ospiterà Silvio Berlusconi a Che tempo che fa domani Il conduttore Fabio Fazio tornerà in prima serata su Rai Uno anche questa domenica 18 febbraio con il suo programma Che tempo che fa. Oltre a ritrovare al suo fianco la sua spalla, la comica Luciana Littizzetto, e la sua valletta, la showgirl Filippa Lagerback, Fazio continuerà a dedicarsi alla politica, dando nuovamente spazio all’esponente del centrodestra, ovvero ...

Fabio Fazio a Che tempo che fa : 'Abolire il gioco di Stato'. Ma dal Lotto ha incassato più di 3 milioni di euro : Domenica sera, Fabio Fazio ha detto chiaro e tondo che vuole abolire il gioco in italia. Si parla di scommesse, quelle regolamentate dalle leggi dello Stato, poiché - come sottolinea Il tempo - il ...

Sorelle Parodi e Fabio Fazio - così il conduttore di Che tempo che fa ha affondato Domenica In : il retroscena in Rai : Se si passa un pomeriggio nei corridoi della Rai si capiscono molte cose. Si capisce per esempio quale può essere una delle ragioni delle difficoltà di Domenica in nella stagione in corso, a parte la ...

Ascolti tv : Fabio Fazio al 20 - 5% di share - quasi 2 - 5 milioni di spettatori per Le Iene : Ancora nel segno di Sanremo la sfida degli Ascolti di prima serata: su Rai1 Fabio Fazio con Che Tempo che fa ha vinto con 5 milioni 348 mila spettatori e uno share del 20.5%. Il picco di ascolto è ...

Fabio Fazio - record stagionale di Che tempo che fa sull'onda di Sanremo : E spicca il record stagionale ieri sera per Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio e dove il tema Sanremo è stato ampiamente trattato, oltre a temi come la politica è in problemi della Figc. Il ...

Massimo Giletti - inchiesta choc su La7 per abbattere Fabio Fazio : La dodicesima puntata di Non è l'arena , condotta su La7 da Massimo Giletti , vedrà protagonista di un'intervista esclusiva una delle dive del cinema mondiale, Catherine Deneuve . La diva ripercorrerà ...

Fabio Fazio - rivolta in Rai contro Che tempo che fa : addio ai suoi diktat - arriva la concorrenza di Concita De Gregorio : Per la De Gregorio sono in arrivo otto puntate con l'intento di raccontare la vita politica nelle città. Fazio è avvisato...

Fabio Fazio - il delirio di Luciana Littizzetto sugli affitti : la balla colossale su Raiuno : Finché Luciana Littizzetto parla di cetrioli e sedani con i soliti doppi sensi, più o meno sembra sapere di cosa sta trattando. La comica però sarà convinta di essere proprio una tuttologa, tanto da ...

Ascolti Sanremo 2018 : prima serata a 13 - 7 milioni (51 - 40%) e 6 - 6 (55 - 35%) - miglior debutto dal 1° Festival di Fabio Fazio : Ascolti tv di martedì 6 febbraio 2018. Come è andata la prima serata del 68° Festival di Sanremo? Ascolti tv di martedì 6 febbraio 2018: Festival di Sanremo, prima serata La prima puntata del 68° Festival di Sanremo, in onda su Rai1 con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, ha ottenuto nella prima parte 13.776.000 […] L'articolo Ascolti Sanremo 2018: prima serata a 13,7 milioni (51,40%) e 6,6 (55,35%), miglior debutto ...

Fabio Fazio - Che fuori tempo che fa cala all'11 - 9% di share : sbanca Alessia Marcuzzi con l'Isola dei famosi : La dura legge di Alessia Marcuzzi si impone su Fabio Fazio e Che fuori tempo che fa . Dopo l'ottimo risultato della domenica sera, il bis del lunedì deve accontentarsi dell'11,9% in termini di share, ...