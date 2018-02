Roma | è Ünder-mania | mezza Europa in fila per intervistarlo | e quel 17 sulle spalle

Serie A - Udinese-Roma 0-2 : sempre più Under : Terza vittoria consecutiva della Roma, terza partita decisa da Cengiz Under. I giallorossi superano per 2-0 l'Udinese alla Dacia Arena nel primo anticipo del sabato della venticinquesima giornata di ...

Roma - Di Francesco : 'Under impressionante! Spalletti? Ho cose più importanti a cui pensare' : Eusebio Di Francesco , tecnico della Roma , parla a Premium Sport dopo la vittoria sul campo dell' Udinese : 'Vedevo la squadra in crescita già da un po', si è vista maggiore convinzione sotto porta. I 5 gol contro il Benevento ci hanno aiutato. Under? È ...

Roma - Perotti : 'Under? E' umile - ce lo godiamo' : Diego Perotti , esterno della Roma , autore del 2-0 contro l' Udinese , parla a Sky Sport : 'Piano piano stiamo ritrovano quella strada che avevamo perso. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare di aver fatto qualcosa di importante, quando in verità abbiamo solo fatto il nostro ...

Under e Perotti : la Roma vince in esterna con gli esterni : Roma – Under e Perotti: la Roma sbanca Udine e conquista la terza vittoria consecutiva Una magia del turco, quarto centro nelle ultime 3 gare... L'articolo Under e Perotti: la Roma vince in esterna con gli esterni su Roma Daily News.

DIRETTA/ Udinese Roma - risultato finale 0-2 - info streaming video e tv : decidono Under e Perotti : DIRETTA Udinese Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il primo anticipo, 25giornata di Serie A.

Udinese-Roma 0-2 - Under colpisce ancora : UDINE - Se per mettersi le spalle davvero la crisi serviva un segnale, la Roma lo ha dato. Ci ha messo un po', forse stordita dal freddo friulano. Ma il 2-0 di Udine, certifica che la notte è passata. ...

Roma da ‘Under’ - Cengiz dà spettacolo anche contro l’Udinese : successo da ‘Champions’ per la squadra di Di Francesco [FOTO] : 1/13 LaPresse/ Valter Parisotto ...

Udinese-Roma 0-2 : Under e Perotti regalano i tre punti : Nell'anticipo della 25esima giornata del campionato la Roma batte l'Udinese in trasferta grazie ai gol di Under e di Perotti (2-0). A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Udinese-Roma 0-0 La Diretta Under - Nainggolan e El Shaarawy dietro a Dzeko : Udinese e Roma aprono al Friuli il programma della 25esima giornata di Serie A alle ore 15 del sabato: i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Torino, mentre la Roma di...