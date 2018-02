Loredana Lecciso | ecco con chi ho passato San Valentino!

Loredana Lecciso torna da Al Bano Carrisi?/ Valigie in vista per tornare a Cellino? I dubbi rimangono : Loredana Lecciso torna da Al Bano Carrisi? La pugliese av vista ta con due Valigie e già si parla di crisi superata e di ritorno a Cellino San Marco, sarà vero? Ecco le novità(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Loredana Lecciso lontana da Al Bano anche a San Valentino (FOTO) : Al Bano e Loredana Lecciso: la loro storia è al capolinea? Loredana Lecciso e Al Bano hanno deciso di trascorrere la festa degli innamorati separati. Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi nel numero di oggi i due non solo non passerebbero San Valentino insieme, ma starebbero passando la giornata in due nazioni diverse. La bionda showgirl vive attualmente a Pavia, città in cui si è rifugiata sin da dopo la rottura dal cantante di ...