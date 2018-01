Maxi Lopez accusa Wanda ma non si presenta in Tribunale Il giudice | Basta

La fidanzata di Maxi Lopez : "Wanda? Non ha rispetto per lei ma con me è diverso" : Daniela Christiansson è la bella compagna dell'attaccante dell'Udinese Maxi Lopez . La donna, qualche settimana fa, era salita agli onori della cronaca per una festa un po' troppo rumorosa che aveva indotto i vicini a chiamare la polizia. La Christiansson sta vivendo a pieno la sua storia d'amore con Maxi ed è ben consapevole del suo non ...

Probabili formazioni/ Lazio Udinese : tocca a Felipe Anderson e Maxi Lopez. Quote - le ultime novità live : Probabili formazioni Lazio Udinese: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti della partita dello stadio Olimpico, valida per il recupero della 12^ giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:48:00 GMT)

Calciomercato Udinese - Maxi Lopez può finire nel valzer delle punte : UDINE - Tra i bomber che possono tornare nel giro di valzer degli attaccanti, in questa sessione di mercato, c'è anche Maxi Lopez . L'ex Torino, ora all'Udinese, ha trovato meno posto da quando è ...

La fidanzata di Maxi Lopez festeggia troppo : un vicino chiama la polizia : Maxi Lopez non sta passando un ottimo momento all'Udinese. L'attaccante argentino, infatti, dopo essere stato considerato un titolare fisso da parte dell'ex tecnico Gigi Delneri, è un po' finito ai margini con il neo allenatore Massimo Oddo. Maxi Lopez, diverse volte, ha fatto parlare di sé più per quanto successo al di fuori del campo di gioco con la querelle con Mauro Icardi e Wanda Nara sempre viva e attuale.Qualche giorno ...

DIRETTA/ Udinese Verona (risultato live 2-0) streaming video e tv : Maxi Lopez vicino al gol! : DIRETTA Udinese Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Dacia Arena, valida per la diciottesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 16:11:00 GMT)

Wanda Nara su Icardi : ‘Vuole solo l’Inter’. Pace fatta con Maxi Lopez : Sulla storia d’amore con il bomber nerazzurro, Wanda afferma: “Con Mauro è stato un colpo di fulmine totale. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di conoscerlo. Ero sicura da subito che fosse una cosa seria. Mi fidavo tantissimo di Mauro se no non l’avrei presentato ai miei figli”. Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha raccontato a Verissimo per la prima volta la sua storia d’amore che tanto fece scalpore ...

Inter-Udinese - probabili formazioni e ultimissime : Icardi sfida Maxi Lopez : Inter-Udinese, probabili formazioni e ultimissime: Icardi sfida Maxi Lopez Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Udinese, probabili formazioni E ultimissime – Inizia la 17a giornata del campionato di Serie A. Ci avviciniamo sempre di più al giro di boa del campionato, con l’Inter che mantiene finora la testa della classifica. Proprio i ...

