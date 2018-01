Monster Hunter World imminente | qual è l’evoluzione del franchise?

Monster Hunter World : Guida alle armature e abilità : In attesa di conoscere le nostre impressioni su Monster Hunter World, vogliamo condividere con voi tutto quello che c’è da sapere sulle armature ed abilità presenti in gioco. Monster Hunter World – Le armature ed abilità armature Alloy Armour Set Barroth Armour Set Bone Armour Set Chainmail Armour Set Gajau Armour Set Hunter’s Armour Set Jyura Armour Set Kadachi Armour ...

Alle 17 un'imperdibile diretta con Monster Hunter World : Una settimana davvero importante quella che stiamo vivendo dato che nella stessa giornata ci sarà spazio per l'uscita di Dragon Ball FighterZ e di Monster Hunter World. Proprio questo secondo titolo è il protagonista assoluto della nostra diretta di oggi.Dopo avervi parlato approfonditamente del titolo all'interno del nostro articolo di approfondimento, vi mostriamo l'ultima fatica made in Capcom attraverso un'imperdibile diretta in cui ...

Un video ci mostra la beta di Monster Hunter World a confronto su PS4 e PS4 Pro : L'uscita di Monster Hunter World per PlayStation 4 e Xbox One è ormai questione di pochissimi giorni e, in vista del lancio del titolo targato Capcom, vi abbiamo già proposto il nostro interessante articolo su tutto quello che sappiamo del nuovo episodio della serie.Oggi Monster Hunter World torna protagonista grazie all'analisi condotta da Digital Foundry che mette a confronto la beta del titolo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. L'analisi ...

Provata beta 3 di Monster Hunter World - anteprima OM dell'action RPG di Capcom : Anche su questo aspetto chiaramente il gioco finale sarà molto più pregno di oggetti e statistiche, ma già si comprende l'enorme portata che avrà la personalizzazione nell'economia del gameplay. A ...

Provata beta 3 di Monster Hunter World - anteprima OM dell’action RPG di Capcom : Ci siamo, mancano solo pochissimi giorni all'uscita di Monster Hunter World per PS4 e Xbox One. La data fissata è il 26 gennaio, purtroppo i giocatori PC dovranno aspettare un bel po', si dice l'autunno ma non c'è ancora una data. Capcom, che produce e che ha sviluppato questo action RPG, nel corso di questi ultimi mesi a messo a disposizione di tutti ben tre open beta, di cui l'ultima si è conclusa lo scorso fine settimana. L'abbiamo Provata, ...

Trapela in rete la lista trofei di Monster Hunter : World : La lista trofei di Monster Hunter: World è Trapelata in rete qualche giorno prima del lancio, e a quanto pare per ottenerli tutti ci vorrà impegno.Vi saranno molti compiti cumulativi come racimolare una certa quantità di denaro oppure cacciare un dato numero di mostri di diversi tipi. Vi è per esempio il trofeo per il raggiungimento del livello 100, presumibilmente il più alto raggiungibile.Vi saranno probabilmente 50 mostri al lancio, per ...

Monster Hunter World : arrivano dettagli sulla patch del day one : Dopo le ultime notizie su Monster Hunter World e sull'improbabile, almeno al momento, versione per Nintendo Switch, ecco che la divisone giapponese di Capcom ha svelato qualche interessante dettaglio che riguarda l'aggiornamento del day one.Come segnala Dualshockers, la patch 1.01 di Monster Hunter World peserà circa 815 megabyte, una volta eseguito il download avremo accesso al multiplayer online, alle event quest e alla chat. L'aggiornamento ...

Rivelato peso e contenuto patch Monster Hunter World al day one - nuove immagini : Oggi la divisione giapponese di Capcom ha rilasciato una serie di dettagli e immagini sulla patch del day one di Monster Hunter World (il gioco uscirà il 26 gennaio), avevamo già anticipato la sua esistenza. Parliamo della patch 1.01 e peserà circa 815 megabyte. Una nota importante: sia le modalità single che multiplayer non potranno essere giocate mentre si applica questa patch. Ecco i dettagli di questa patch day one di Monster Hunter ...

Monster Hunter World - tutto quello che sappiamo : Un mese di gennaio che, come spesso accade, è privo di grandi nomi e di progetti in grado di suscitare l'interesse della massa ancora frastornata da un 2017 pieno di uscite interessanti? Non esattamente dato che buona parte dei videogiocatori potrà sicuramente confermare che questo mese è caratterizzato almeno da due uscite di un certo rilievo, due giochi che inevitabilmente spiccano su tutta la concorrenza. Uno di questi è sicuramente Monster ...

Capcom conferma : al momento nessun piano per la versione Switch di Monster Hunter World : Mentre l'uscita di Monster Hunter World per PlayStation 4 e Xbox One è ormai questione di giorni, con la versione PC che sarà lanciata più avanti, ecco che arrivano novità, o meglio conferme, per quanto riguarda l'edizione per Nintendo Switch.Già qualche tempo fa Capcom aveva parlato dei programmi della compagnia, comunicando che la versione per l'ibrida di Nintendo non rientrava nei programmi. Oggi, come segnala Mynintendonews, arriva la ...

Al via la terza open beta di Monster Hunter World oggi 19 gennaio : cosa serve sapere : Capcom ha aperto i server per la terza e ultima fase di open beta su Playstation 4 dell'imminente Monster Hunter World, nuovo e rivoluzionario capitolo della celebre serie. Andiamo a ripercorrere tutto ciò che occorre sapere per presentarsi preparati all'ultimo appuntamento con il titolo prima della release finale, con la beta disponibile da oggi venerdì 19 gennaio. La terza e ultima open beta di Monster Hunter World è iniziata dunque proprio ...

Monster Hunter World : nel nuovo gameplay possiamo vedere l'arrivo della caccia al Nergigante nella beta : Oggi Capxcom ha condiviso un nuovo video su Monster Hunter World, riporta Dualshockers.Nel video possiamo vedere il producer Ryozo Tsujimoto parlarci della prossima sfida che verrà proposta a tutti i giocatori della beta in arrivo, stiamo parlando della caccia al Nergigante.nella beta dovremo abbattere il nuovo drago anziano e non si rivelerà un compito facile. Si tratta di una bestia davvero pericolosa, inoltre il timer non sarà dalla nostra ...

Monster Hunter World avrà una patch al Day One : L'uscita di Monster Hunter World si avvicina ormai sempre più, con i giocatori che diventano sempre più smaniosi a poco più di una settimana di distanza dall'avvento del titolo sugli scaffali dei negozi. Di tempo dalla release dell'ultimo capitolo della saga disponibile ne è passato parecchio e, complice anche l'immenso progresso tecnologico che su console Sony ha permesso alla serie di saltare direttamente da PSP e PS3 a PS4, senza passare da ...

La PS4 Pro dedicata a Monster Hunter World arriva in Italia : Ottime notizie per tutti i fan di Monster Hunter World, infatti la PlayStation 4 Pro dedicata all'atteso gioco arriverà anche in Italia. La console, che inizialmente sembrava un'esclusiva per il mercato giapponese, è stata annunciata anche per quello francese nella giornata di ieri, ora apprendiamo che anche i giocatori Italiani potranno fare loro la "mid gen" di Sony dedicata a Monster Hunter World.La PS4 Pro "Rathalos Edition" può essere ora ...