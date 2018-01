My Time at Portia | l' RPG basato sul crafting approda su Steam

: Il nuovo trailer di My Time at Portia - - Console_Tribe : Il nuovo trailer di My Time at Portia - - GoombaTanooki : RT @NintendoHall: My Time At Portia: pubblicato il trailer del titolo in arrivo su Nintendo Switch - GoombaTanooki : RT @NintendoHall: #MyTimeAtPortia: pubblicato il trailer del titolo in arrivo su #NintendoSwitch - GoombaTanooki : RT @NintendoHall: #MyTimeAtPortia: pubblicato il trailer del titolo in arrivo su #NintendoSwitch - GoombaTanooki : RT @NintendoHall: #MyTimeAtPortia: pubblicato il trailer del titolo in arrivo su #NintendoSwitch -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 23 gennaio 2018) Myatè ora disponibile suin Accesso Anticipato, riporta PCgamer.Il listino indica 20 dollari e secondo lo sviluppatore Pathea Games il titolo avrà da offrire 25 ore di contenuti. Ecco qui di seguito il trailer:Lo sviluppatore prevede che il titolo rimanga in Accesso Anticipato per circa nove mesi mentre il lancio dovrebbe arrivare per questo autunno. A detta dello sviluppatore inoltre il prezzo dovrebbe aumentare in vista del rilascio, anche se non sappiamo ancora di quanto.Read more…