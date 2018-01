Maltempo Valle d’Aosta | riaperta la strada per Cervinia

Maltempo Valle d’Aosta : riaperta strada a Oyace dopo la valanga : In riferimento alla valanga staccatasi questa mattina, che ha sfiorato una casa e una stalla, provocando la chiusura della SR28, il sindaco di Oyace, Remo Domaine, ha reso noto che è stata riaperta “la strada in entrambi i sensi di marcia ma con guardiania. Ora faremo un sorvolo in elicottero, per avere contezza della situazione“. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: riaperta strada a Oyace dopo la valanga sembra essere il primo ...

Valle d’Aosta : chiuse alcune strade a causa del Maltempo : La Presidenza della Regione informa che, a seguito della nuova ondata di maltempo che ha investito il territorio, si riscontrano alcune criticità su parte della rete viaria regionale. Dalle ore 17.00 di ieri, domenica 21 gennaio 2018, su disposizione del Commissario di Valtournenche, sentito il parere del locale comitato valanghe, è chiusa con ordinanza la strada regionale n°46 della Valtournenche tra le località Singlin e Cervinia per pericolo ...

Maltempo Valle d’Aosta : valanga sulla strada regionale a Oyace - casa sfiorata : Una valanga si è staccata questa mattina riversandosi sulla strada regionale numero 28, nel Comune di Oyace (Aosta), nella zona del Grand Combin. Da due giorni la Valle d’Aosta è interessata da una perturbazione che determina importanti quantitativi di neve in quota e pioggia nel fondoValle. Il sindaco ha precisato che si è trattato di “una slavina di grandi dimensioni. Ha sfiorato una casa e la vicina stalla. Per fortuna nessuno è ...

Maltempo - rischio valanghe in Valle d’Aosta : chiusa la strada regionale 46 : La presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che, a seguito della nuova ondata di Maltempo che ha investito il territorio, si riscontrano alcune criticità su parte della rete viaria regionale.Dalle ore 17.00 di oggi – si legge in una nota dell’amministrazione regionale – su disposizione del commissario di Valtournenche, sentito il parere del locale comitato valanghe, verrà chiusa con ordinanza la strada regionale ...

Maltempo - neve in Valle d'Aosta : (ANSA) - AOSTA, 20 GEN - Torna la neve a bassa quota in Valle d'Aosta. La regione alpina è investita in queste ore da una nuova perturbazione con nevicate fino a 500 metri di altitudine, più intense ...

Maltempo Valle d’Aosta : ancora 100 utenze senza corrente elettrica : Sono ancora 100 le utenze senza corrente elettrica in Valle d’Aosta a causa dei problemi legati alle intense nevicate dei giorni scorsi. La maggior parte si trovano a Rhemes Notre-Dame (84), le restanti a Valsavarenche. Entro giovedi’ 11 i tecnici della societa’ Deval stimano di poter ripristinare l’erogazione di energia, come hanno gia’ fatto per oltre 4.600 contatori (erano 4.737 quelli scollegati lunedi’). ...

Maltempo Valle d’Aosta : cala il pericolo valanghe : Scende il pericolo valanghe in Valle d’Aosta, passando dal livello 4-forte (su una scala da 1 a 5) a 3-marcato su tutto il territorio regionale. “La situazione e’ nettamente migliorata ma sono ancora possibili valanghe spontanee di versante e lungo i canaloni abituali che, in singoli casi, possono raggiungere la viabilita’ di fondoValle”, si legge nel bollettino emesso dall’Ufficio neve e valanghe ...

Maltempo Valle d’Aosta : riaprono le strade per Cogne e Gressoney : In Valle d’Aosta riaprono le strade per Cogne e Gressoney, isolate dall’8 gennaio per il rischio valanghe: il pericolo è in graduale diminuzione (scende dal grado 5, massimo, al grado 4) grazie all’abbassamento delle temperature e alla fine delle nevicate. Poco prima delle 10 è tornata percorribile la strada regionale per Cogne. Via anche alla riapertura della strada della Valle del Lys: “In un primo momento sara’ ...

Maltempo : neve in quota e pioggia a fondovalle in Valtellina : pioggia battente sul fondovalle e neve in quota, in Valtellina e Valchiavenna, dove nelle ultime 24 ore si sono registrate nevicate di circa 25 centimetri, attorno ai 1300 metri. Secondo l’ultimo bollettino diffuso in serata dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio (Sondrio), non si attenua il rischio valanghe sull’arco alpino lombardo che resta “3 marcato” su una scala di cinque. I ...

Maltempo Valle d’Aosta : blackout e scuole chiuse in diverse località [ELENCO] : Maltempo e allerta valanghe in Valle d’Aosta con scuole chiuse e blackout elettrici in alcune delle nove localita’ valdostane isolate da lunedi’ 8, e almeno per tutta la notte. Da martedi’ 10 la chiusura dei plessi scolastici non riguarda piu’ soltanto la frazione di Breuil-Cervinia ma anche quelli di Valtournenche capoluogo, a causa dei problemi legati alla viabilita’ e allo sgombero neve. Per le ...

Maltempo - Valle d’Aosta : cala il pericolo valanghe : In Valle d’Aosta il pericolo valanghe e’ “in graduale diminuzione su tutto il territorio regionale grazie al naturale scaricamento dei versanti, alla cessazione delle nevicate e al consolidamento del manto aiutato dall’abbassamento delle temperature”. E’ quanto si legge nel bollettino emesso dall’ufficio valanghe dell’amministrazione regionale. Il grado di pericolo e’ pari a ...

Maltempo Valle d’Aosta : 882 utenze senza energia elettrica : Le utenze senza energia elettrica in Valle d’Aosta a causa del Maltempo sono 882: la situazione più critica in Valsavarenche, con 554 utenze scollegate. “Ieri sera e’ andata via la corrente e non funzionano i telefoni, ne’ i fissi ne’ i cellulari. Dal paese sono in contatto con la protezione civile attraverso le radio“, spiega il vicesindaco Luca Solferino. A Gressoney sono 64 le utenze senza energia ...

Maltempo e neve in Valle d’Aosta : rischio valanghe - diverse località isolate : diverse località rimangono isolate per il pericolo valanghe in Valle d’Aosta: nella regione continua a nevicare e l’allerta slavine è salita fino al livello massimo (grado 5 su una scala di 5): le aree maggiormente colpite sono le valli del Gran Paradiso (Cogne, Rhemes e Valsavarenche), Valgrisenche, Cervinia, la Valle d’Ayas e Gressoney. Chiuso per una colata di fango un tratto della SS26 ad Avise. Nelle località del fondo ...