Tre startup italiane con una missione sociale

Tre startup 'made in Fvg' nella vetrina mondiale Usa : Al Ces di Las Vegas fra le 29 italiane selezionate da Tilt, il digital hub triestino promosso da Teorema e Area Science Park. Balbi: 'Confrontarsi per eccellere'

SIOS17 - StartupItalia! Open Summit - la diretta in LIVE STreAMING - : Ci siamo, oggi al Palazzo del Ghiaccio ci siamo proprio tutti. Imprenditori, VC, startup. Migliaia di persone riunite a Milano per celebrare l'ecosistema delle startup italiane, per conoscere ...