Regionali Lazio | minacce contro Sergio Pirozzi | Ti facciamo fare la fine di

Regionali Lazio - Lorenzin avverte Zingaretti : “Pronta a candidarmi” : Le Regionali del Lazio diventano un fronte di battaglia nazionale. Beatrice Lorenzin, ministro della Sanità e capo della lista moderata a fianco del Pd alle politiche, va alla guerra contro Nicola Zingaretti, governatore Pd della regione. Lo accusa: «Ha fatto una scelta, quella di accettare il veto di Liberi e uguali nei nostri confronti perché sia...

Elezioni Regionali - i sondaggi : chi vince nel Lazio e chi vince in Lombardia : Il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di ...

Regionali Lazio - l’accordo tra Grasso e Zingaretti ci dice cos’è davvero Liberi e Uguali : l’accordo tra Pietro Grasso e Nicola Zingaretti, per costruire un nuovo centrosinistra nelle elezioni della regione Lazio, ci dice cosa sia Liberi e Uguali più di mille discorsi. In primo luogo qualcuno ha capito le vere ragioni per cui LeU fa l’accordo con il piddino Zingaretti nel Lazio e non lo fa con Gori (sempre Pd) in Lombardia? Qualcuno conosce qualche punto programmatico che Zingaretti ha concesso a Grasso e che invece sarebbe stato ...

Regionali Lazio - Pirozzi su LeU : leggo di grandi accordi... : Roma, 15 gen. (askanews) 'leggo di grandi accordi come quello di ieri di 'Liberi liberi siamo noi', scusa ma penso sempre alla canzone di Vasco Rossi, senza mancare di rispetto a una forza politica, ...

Regionali Lazio - Pirozzi : la gente deve chiedermi di ritirarmi : Roma, 15 gen. (askanews) 'La gente deve chiedermi di ritirarmi. Fino a oggi non me l'ha chiesto, per cui non mi ritiro'. Così in collegamento telefonico con Radio Radio il candidato alla presidenza ...

Regionali Lazio - Pirozzi : con me anche candidati centrosinistra : Roma, 15 gen. (askanews) 'Mercoledì ci sarà l'adunata dei 500 comitati all'Atlantico Live. Sui candidati ho già chiuso tutto, sono esponenti del mondo civico, ci sono sindaci, amministratori, gente ...

Regionali Lazio - Pirozzi : chi decide futuro Amatrice? La regione : Roma, 15 gen. (askanews) 'Chi fa le gare per le macerie è la regione Lazio, chi decide le procedure per la ricostruzione è la regione Lazio, chi decide la priorità dei finanziamenti è la regione Lazio,...

Regionali Lazio - Pirozzi : Bertolaso con me? Magari fosse : Roma, 15 gen. (askanews) 'Bertolaso è un grande amico mio, è un grande amico mio Mi è stato vicino nei primi giorni del terremoto, ci siamo visti di notte, mi ha dato dei consigli. E' di livello umano ...

Regionali Lazio - Valeriani : Soddisfazione per LeU. A lavoro uniti : Roma, 14 gen. (askanews) -'Soddisfazione per la decisione di Liberi e Uguali, che ha deciso di sostenere la candidatura di Nicola Zingaretti alla presidenza della Regione Lazio. Ora lavoriamo uniti ...

Regionali Lazio - Liberi e Uguali e Pd correranno insieme : c’è l’accordo per Zingaretti : Regionali Lazio, Liberi e Uguali e Pd correranno insieme: c’è l’accordo per Zingaretti Regionali Lazio, Liberi e Uguali e Pd correranno insieme: c’è l’accordo per Zingaretti Continua a leggere L'articolo Regionali Lazio, Liberi e Uguali e Pd correranno insieme: c’è l’accordo per Zingaretti sembra essere il primo su NewsGo.

Regionali Lazio : verso l’intesa Grasso-Zingaretti. Centrodestra fermo : Con Nicola Zingaretti è possibile «una svolta a sinistra». L’incontro tra il governatore Pd del Lazio che corre per la riconferma e il leader di LeU Pietro Grasso avverrà probabilmente nei prossimi giorni, ma il clima, almeno a giudicare dalle parole del presidente del Senato, sembra incoraggiante: «Nel Lazio la situazione, rispetto alla Lombardia,...

Regionali Lazio - Lombardi : Pd ossessionato da me : Roma, 13 gen. (askanews) 'Prima il refuso, ora le parole di @sergio_pirozzi sul Duce. Il @pdnetwork mi attacca strumentalizzando ogni cosa. Sono diventata la loro ossessione, parlano solo di me e del #...

Regionali Lazio - Pirozzi finge di smontare il comitato : “Non mi ritiro” : Regionali Lazio, Pirozzi finge di smontare il comitato: “Non mi ritiro” Il sindaco di Amatrice pubblica sui social un video in cui si vede qualcuno che smantella il suo comitato elettorale per dire a tutti che quella “è solo una fake news” e promette: “Lavoreremo per il Lazio” Continua a leggere L'articolo Regionali Lazio, Pirozzi finge di smontare il comitato: “Non mi ritiro” sembra essere il ...