Grasso - posso ricostruire la sinistra : ASTI, 21 GEN - "Penso di poter ricostruire la sinistra , ricostruire la politica, ricostruire un partito e quindi ricostruire il Paese". Così Pietro Grasso , leader di Liberi e Uguali, ad Asti per un'altra tappa in Piemonte, dopo l'avvio questa mattina a Torino, della ...

Grasso : “Io fuori dal Pd? E’ il Pd che non c’è più. Finora idee compresse come pm e presidente : ora posso esprimermi” : “Non so se sono uscito io dal Pd oppure è il Pd che non c’è più…”. Per la prima volta il presidente del Senato Pietro Grasso spiega meglio la sua uscita dal Partito democratico. Lo fa al Festival della Letteratura, a Pescara, intervistato da Luca Sofri. Grasso viene da una serie di incontri che a Palazzo Giustiniani lo ha visto ricevere vari esponenti della sinistra: da Giuliano Pisapia a Gianni Cuperlo (della minoranza ...