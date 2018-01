WhatsApp | nuova bufala in circolo | scopriamo cosa riguarda

WhatsApp : nuova rivoluzionaria versione in arrivo - ecco tutte le novità : Buone nuove per i milioni di utenti che quotidianamente usano Whatsapp, l'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Dopo l'impopolare decisione di dismettere il supporto per alcuni modelli di cellulare, è stato oggi comunicato che una nuova versione, completamente diversa da quella a cui siamo abituati, sia in fase avanzata di progettazione. Sembra che si tratti di un update rivoluzionario che stupirà i suoi utilizzatori. ...

WhatsApp : arriva una nuova funzione - via i privilegi all'amministratore gruppi? Video : Lavori in corso: probabilmente è la frase migliore che attualmente si addice ad uno dei sistemi di messaggistica più apprezzati dagli utenti #Smartphone. Parliamo di WhatsApp [Video], che insieme a Telegram e Messenger di Facebook, è diventato uno dei mezzi di comunicazione più apprezzato per molto utenti, partendo dalle chiamate e alle Video chiamate, fino ad arrivare ai messaggi vocali, in attesa per quanto riguarda #WhatsApp delle note Video. ...

La privacy di WhatsApp è stata nuovamente messa in discussione : Quando un servizio o una piattaforma raggiunge livelli enormi di utenti attivi, le vulnerabilità o le possibilità di violazione della privacy sono un rischio latente. Questo è il caso di WhatsApp, il servizio di messaggistica più usato al mondo e nel sistema sono già state individuate diverse vulnerabilità.L’ultimo è stato solo poche ore fa , e secondo i ricercatori tedeschi, c’è un modo per infiltrarsi in qualsiasi gruppo di chat di ...

WhatsRemoved : la nuova app che recupera tutto ciò che è cancellato su WhatsApp Video : Inizia a diffondersi da pochissime ore la notizia di una nuova applicazione in grado di recuperare tutto ciò che viene cancellato su #Whatsapp ma che non è stato mai letto: messaggi, audio, Video, foto. Si chiama 'WhatsRemoved'. Sui social gli utenti appaiono molto contenti per la novita'. La nuova e curiosa app: tutti la vogliono Da ieri i maggiori quotidiani nazionali hanno pubblicato la notizia di una nuova applicazione chiamata ...

Scandalo o bufala Luca Boldrini nella nuova catena WhatsApp - nipote di Laura : Non poteva proprio mancare in questo scorcio iniziale del 2018 la bufala Luca Boldrini, l'ennesimo parente di Laura Boldrini che, stando ad una recentissima catena Whatsapp, avrebbe ottenuto un posto di lavoro grazie alla sua parentela. Si tratterebbe più in particolare del nipote di Laura, vale a dire il figlio del fratello (magari proprio il fantomatico Augusto, inesistente e protagonista dal canto suo di un'altra bufala che abbiamo ...

WhatsApp : ecco la nuova truffa che riguarda gli utenti Tim - Vodafone - Wind e Tre Video : #Whatsapp regna nel campo delle applicazioni di messaggistica. Nonostante ci siano stati in passato diversi problemi di funzionamento da parte dei server, gli utenti continuano a preferire l'app di Zuckerberg. I numeri dell'app sono da capogiro. Parliamo di oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese e qualche decina di miliardi di download solo dal Play Store su Android. [Video] Sul sistema operativo iOS saranno altrettanti e ciò dimostra il ...

WhatsApp : attenzione alla nuova truffa in circolo da gennaio 2018 : WhatsApp da molti è definita la regina delle applicazioni. Il servizio di messaggistica è spesso al centro delle notizie dal mondo della tecnologia per aggiornamenti, modifiche e novità, decorse dal momento dell'acquisizione da parte del gruppo Facebook. Ad oggi si parla di iscritti pari a più di un miliardo di abitanti sulla terra, felici nell'utilizzare il servizio sia dai dispositivi Android che da IOS. Diverse le modalità di comunicare a ...

WhatsApp - restrizioni sui gruppi e nuova funzionalità in arrivo : ecco quale : I sistemi di messaggistica istantanea sono diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti smartphone, a tal punto che oramai le offerte sulle tariffe riguardanti le ricaricabili sono spesso riferite ai giga ed eventualmente alle chiamate. Oramai l'utilizzo di internet sugli smartphone è diventato di importanza notevole per molti, non solo per i più giovani: il motivo risiede sopratutto nell'utilizzo continuo dei social network, ...

Ritorna Elisa Montagnoli e la donazione di sangue nella catena WhatsApp : nuova bufala? : Di tanto in tanto tornano sui nostri smartphone alcune catene Whatsapp che ormai rappresentano dei veri e propri tormentoni, come quello che coinvolge una fantomatica Elisa Montagnoli, con relativo numero di telefono da sfruttare per avere maggiori informazioni a proposito di una donazione di sangue urgente. A testimonianza del gatto che si tratti in tutto e per tutto di una bufala, vi rimando da subito ad un vecchio articolo condiviso su queste ...

Decathlon vi regala 200€ : la nuova bufala su WhatsApp : Se pensavate di aver finito di ricevere bufale e catene su Whatsapp, beh, vi sbagliavate. Proprio come regalo di Natale, ci arriva un interessante buono sconto dal valore di 200€ da spendere nei negozi Decathlon. Già, magari fosse vero! La bufala dei 200€ su Whatsapp Sta circolando in questi giorni su Whatsapp e Social Network vari un messaggio, diffuso da qualcuno, che invita a cliccare su un link per ottenere un buono di 200€ da spendere nei ...

WhatsApp : nuova fake news in circolo Video : #WhatsApp torna ad essere al centro del'attenzione. La piattaforma è una delle più usate per scambiare messaggi di testo, vocali, immagini e tanto altro ancora. L'app però nasconde anche tante insidie e tante truffe che mese dopo mese girano per le chat. Di solito si tratta di messaggi 'a catena' che creano un circolo vizioso e allarmismo nei consumatori che usano l'applicazione. Alcune catene richiedono esplicitamente di inviare ad un tot di ...

La misteriosa nuova app di WhatsApp per iPad : Dopo la versione per il Business, WhatsApp sta (o starebbe) per lanciare una nuova, misteriosa applicazione. A quanto pare preparata appositamente per iPad (e sembra proprio che lascerà fuori altri tipi di tablet). Come noto, finora usare l’app di messaggistica più scaricata del mondo, ben avviata al miliardo di utenti, non era possibile sulle tavolette. Se non utilizzando applicazioni non ufficiali e non sempre eccellenti. A quanto pare, ...