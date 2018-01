Regione Lazio | 9 progetti di arte contemporanea sui cammini

Regione Lazio. Lombardi : stiamo lavorando bene : “Ieri a Piazzapulita – LA7, mi è stato chiesto cosa pensassi delle alleanze. Ho risposto che io con un partito che non solo ha introdotto la... L'articolo Regione Lazio. Lombardi: stiamo lavorando bene su Roma Daily News.

Regione Lazio - il successo di ottobre rosa : mammografie +16% : Roma, 11 gen. (askanews) 'Grande successo della campagna 2017 di prevenzione ottobre rosa. In base ai dati resi noti oggi, nel corso della campagna da ottobre a dicembre sono stati prenotati ...

Regione Lazio : Allerta meteo da domani mattina e per 12/18 ore : Roma– Di seguito il comunicato della Regione Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità che riporta una valutazione di criticità... L'articolo Regione Lazio: Allerta meteo da domani mattina e per 12/18 ore su Roma Daily News.

Regione Lazio : al via 'Nati per leggere' : Roma, 9 gen. (askanews) Al via gli appuntamenti di gennaio per la seconda edizione del progetto Nati per Leggere, progetto nazionale di carattere pedagogico e culturale finalizzato alla promozione ...

Regione Lazio - Valeriani (Pd) : misure contro violenza su donne : Roma, 9 gen. (askanews) 'Nuove strutture di accoglienza, sostegno per le vittime, progetti di prevenzione e campagne di sensibilizzazione: l'Amministrazione Zingaretti ha presentato il Piano regionale ...

Regione Lazio - allerta meteo da domattina per 24 ore : Roma, 8 gen. (askanews) Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha adottato un avviso di criticità con indicazione che dalla prima mattinata di domani 9 gennaio e per le successive 24 ore si prevede ...

Regione Lazio : ambulatori e case salute - 1.100 accessi : Roma, 8 gen. (askanews) 'La scelta effettuata quest'anno di attivare per la prima volta, grazie ad un accordo con la Fimp (Federazione italiana Medici pediatri), tre ambulatori aperti nei week end con ...

Pirozzi e la partita in Regione Lazio : ?Un passo indietro? Solo se Meloni candidata : "L'unica persona per la quale farei un passo indietro volentieri è Giorgia Meloni". All'indomani del vertice di Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, il sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio con la sua lista civica, Sergio Pirozzi, apre alla possibilità di tirarsi indietro dalla corsa per le regionali in favore di una candidatura condivisa del centrodestra.Tra i ...

Regione Lazio Al voto il 4 marzo - è ufficiale : Voglio ringraziare la Giunta regionale e la maggioranza per la coesione, lo spirito di servizio e la determinazione, così come tutto il Consiglio regionale che, anche nella dialettica politica, ha ...

Rifiuti - Regione Lazio : “Roma non invia carichi in Emilia-Romagna” - assessore Diaco : “Costa troppo - città ha retto” : Tanto rumore per nulla, o quasi. Il caso Rifiuti – con la richiesta della città di Roma di portare in Emilia-Romagna una parte dei Rifiuti indifferenziati in eccedenza dalla raccolta durante le festività natalizie – però non sembra chiuso. A feste ormai concluse dopo l’ok incassato dalla Regione guidata da Stefano Bonaccini (Pd), i carichi non sono partiti. Così, l’assessore all’Ambiente del Lazio, Mauro Buschini, punta ...

Sanità - Regione Lazio : previste gare in anticipo contro proroghe : Roma, 6 gen. (askanews) 'Nel settore della Sanità le norme prevedono gare in anticipo per evitare il fenomeno delle proroghe': lo sottolinea la regione Lazio rispondendo alle dichiarazioni del ...

Roberta Lombardi : la polemica sulla chat e i vitalizi della Regione Lazio : Un nuovo caso scuote il #M5S, ancora una volta a Roma e dintorni. Dopo la notizia che i legali di #Virginia Raggi hanno presentato richiesta di giudizio immediato per la loro assistita, accolta dal Tribunale capitolino, oggi l'attenzione si sposta su #Roberta Lombardi, altro volto di spicco del Movimento 5 Stelle. In autunno, la Lombardi ha partecipato alla votazione online in cui si chiedeva agli iscritti di scegliere il candidato per le ...

Il 4/3 al voto anche per la Regione Lazio e Lombardia : Urne aperte nelle stesso giorno delle politiche. I due governatori hanno chiesto "di gestire, sulla base di specifici protocolli d'intesa, le rispettive operazioni elettorali

Elezioni - Viminale : "Il 4 marzo al voto anche Regione Lazio e Lombardia" : Il voto regionale nel Lazio e in Lombardia si svolgerà domenica 4 marzo, lo stesso giorno delle politiche . Lo rende noto il ministero dell'Interno . I due governatori hanno chiesto al Viminale "di ...