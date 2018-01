Fca investe 1mld in Usa Bonus di 2mila dollari a dipendenti grazie a taglio tasse Trump

Trump taglia le tasse negli Usa - Fca investe subito un miliardo : La riforma fiscale voluta da Donald Trump inizia già a dare i suoi frutti. Come aveva già promesso qualche giorno fa, infatti, Sergio Marchionne ha annunciato che Fca investirà "oltre un miliardo di dollari" negli Stati Uniti.In particolare, la casa automobilistica ha deciso di modernizzare l'impianto di Warren, in Michigan, dove sarà prodotta la nuova generazione del Ram Heavy Duty (ora realizzato in Messico) e dove ...

Fca investe un miliardo di dollari negli Usa - bonus a 60mila dipendenti : Fca investe un miliardo di dollari negli Usa, bonus a 60mila dipendenti Le iniziative, annuncia l’azienda, sono in parte rese possibili dal via libera al piano di taglio tasse di Donald Trump Continua a leggere L'articolo Fca investe un miliardo di dollari negli Usa, bonus a 60mila dipendenti sembra essere il primo su NewsGo.

Fca investe un miliardo di dollari negli Usa. Bonus ai dipendenti di 2 mila dollari : Fca investirà "oltre un miliardo di dollari" per modernizzare l'impianto di Warren, in Michigan, dove sarà prodotta la nuova generazione del Ram Heavy Duty, e distribuirà un Bonus di duemila dollari a ...

Fca investe un miliardo negli Usa. Bonus da 2mila dollari ai dipendenti grazie ai tagli fiscali di Trump : Fca investe più di un miliardo di dollari nell'impianto di Warren in Michigan, dove trasferirà dal Messico nel 2020 la produzione di Ram heavy Duty, e distribuirà a 60mila dipendenti americani un Bonus di 2mila dollari. Marchionne: «È giusto che i nostri dipendenti condividano i risparmi generati dalla riforma delle tasse. Ed è giusto investire nel paese riconoscendo apertamente il miglioramento delle condizioni di business negli Stati ...

Fca investe un mld di dollari in Usa : NEW YORK, 11 GEN - Fca investe più di un miliardo di dollari nell'impianto di Warren in Michigan, dove trasferirà dal Messico nel 2020 la produzione della prossima generazione di Ram heavy Duty. E ...

Fca investe un miliardo di dollari negli Usa - bonus a 60mila dipendenti : Fca investirà un miliardo di dollari nell'impianto di Warren, in Michigan, per produrre la prossima generazione del Ram Heavy Duty. E distribuirà un bonus di 2mila dollari a circa 60mila dipendenti ...

Fca investe 1 miliardo di dollari negli Usa - bonus a dipendenti : NEW YORK - Fca investirà un miliardo di dollari nell'impianto di Warren, in Michigan, per produrre la prossima generazione del Ram Heavy Duty. E distribuirà un bonus di 2.000 dollari a circa 60.000 ...