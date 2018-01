Terremoto in Honduras | Isola dei Famosi a rischio? Tutti i dettagli

Forte Terremoto in Honduras. E l’Isola? : terremoto in Honduras terremoto in Honduras. Nella giornata di ieri il paese dell’America Centrale, le cui spiagge fanno da scenario all’Isola dei Famosi, è stato colpito da una Forte scossa sismica di magnitudo 7.6. Il movimento tellurico, registrato alle 20.51 di martedì 9 gennaio (ora locale), ha interessato il mar dei Caraibi, e in particolare l’area compresa tra l’Honduras e le Isole Cayman. Pur essendo state ...

