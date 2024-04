Michela Murgia - Ricordatemi come vi par - trama del secondo libro postumo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 aprile 2024) Dopo Dare la vita,torna in libreria con un altro importantissimovi pare è iltestodella scrittrice scomparsa il 10 agosto 2023 per via di un tumore. Unche tocca temi importanti e attualissimi, ripercorrendo una buona parte della storia politica italiana degli ultimi anni.di “vi pare” Esce il 30 aprilevi pare, ildidopo Dare la vita, il testo che è risuonato negli occhi e nella mente di chi la ...