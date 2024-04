Borsa | Asia positiva - con Tokyo chiusa yen ai minimi dal ' 90

(Di lunedì 29 aprile 2024) Avvio di settimanasui listini dell'doveè rimastadel festività e, complici gli scambi sottoli, il cambio yen-dollaro è scivolato aida 34 anni (-1,2% a 160,17) per poi rimbalzare del +2%. Hong Kong guadagna lo 0,8% e con lo stesso rialzo ha chiuso Sydney (+0,81%). Forti anche le altre Borse cinesi di Shanghai (+0,77%) e Shenzhen (+2,2%) sull'onda lunga della chiusura di Wall Street, - i cui futures restano ancora bene intonati - di venerdì scorso grazie ai risultati dei big tech. Seduta in crescita infine per Seul (+1,17%).

Mercati azionari Borsa svizzera: apre in rialzo - La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'356,64 punti, in progressione dello 0,11% rispetto a venerdì.

Bitcoin e crypto giù durante sessione Asia. Crollo e pump yen agita mercati. In settimana dati molto importanti - La settimana di Bitcoin e crypto non si apre nel migliore dei modi, dopo una domenica che era stata invece di segno diffusamente positivo. Questo nonostante una performance positiva del grosso delle ...

Borsa 29 aprile pronta al rialzo dopo la chiusura delle contrattazioni in Asia e le scintille del Nasdaq - Venerdì il Nasdaq ha visto Alphabet in rialzo di quasi il 10%. In Asia il dollaro è salito oltre 160 yen per la prima volta dal 1990 ...

