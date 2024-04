Foggia - auto travolge un cinghiale sulla Statale e percorre 200 metri senza una ruota

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Domenica sera una coppia proveniente da Campomarino, in provincia di Campobasso in Molise, e diretta ad Apricena, nelno, stavando la16 quando, all’altezza di Chieuti, un grossoha improvvisamente invaso la carreggiata. Il conducente non ha fatto in tempo a evitare l’impatto che ha provocato la morte dell’animale e la perdita di unadell’. La coppia è rimasta illesa, nonostante l’abbia percorso circa 200la. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Anas. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.