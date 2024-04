(Di lunedì 29 aprile 2024) Lacon Amedeus? "Il triste finale è che Andreotti aveva ragione. La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è ascrivibile anche ai grandi personaggi", così Lucioche al Giornale ripercorre le tappe del rapporto col. "Il primo Sanremo insieme è un capolavoro di complicità.non sapeva da dove partire, facemmo tutto insieme per 4 Festival". Poco dopo l’inizio del lavoro per il 5°, racconta il manager, "mi accorsi che qualnon andava: Ama diceva sempre no e declinava ogni proposta". Allora "chiesi un incontro con lui e la risposta fu che aveva molto da fare". Poigli annunciò l’intenzione di voler interrompere il rapporto". Ilnon ha commentato: era a San...

“C’eravamo tanto amati” è il titolo di un celebre film di Ettore Scola del 1974. Ma potrebbe anche essere la sintesi del rapporto tra Lucio Presta e l’ormai suo ex pupillo Amadeus. Il manager ha deciso di vuotare il sacco in una intervista rilasciata a Il Giornale e cita subito uno dei politici di ... Continua a leggere>>

presta e la rottura con Amadeus: "Ecco cosa è successo veramente". Il conduttore non replica, va a San Siro - Lucio presta rivela la rottura con Amadeus, sottolineando la gratitudine e la sindrome rancorosa del beneficiato. Dopo 4 Sanremo insieme, il conduttore ha improvvisamente deciso di interrompere la ...

Continua a leggere>>

Ecco cosa è successo tra Lucio presta e Amadeus. Parla il manager che racconta la sua verità - Lucio presta ha vuotato il sacco. Dopo aver annunciato a più riprese, sui social, l’arrivo della sua verità, il manager si è affidato al Giornale per raccontare i motivi alla base della rottura del s ...

Continua a leggere>>

Amadeus infastidito ma allo stadio per la sua Inter. Così il conduttore dimentica le accuse di Lucio presta - I risvegli di Amadeus, da tempo, sono raramente sereni. Di solito ci pensa Fiorello a tirarlo dentro a qualche gag. Ora invece, forse in modo non del tutto inatteso, ci ha pensato Lucio presta, ex ...

Continua a leggere>>