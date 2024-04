Oggi saranno sentiti gli otto agenti sospesi

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sono finiti gli interrogatori degli ultimidella polizia penitenziaria, sono statitutti i tredici arrestati nell’inchiesta della Procura di Milano sui maltrattamenti e sulle torture nel carcere minorile Beccaria. Sono stati tutti interrogati dalla giudice per le indagini preliminari, Stefania Donadeo. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora i video delle telecamere di sorveglianza e il resto del materiale finito agli atti dell’accusa, mentre nei prossimi giorni cominceranno le audizioni di alcuni testimoni. Da, invece, la gip inizierà a interrogare glidella Penitenziaria che sono statidal servizio. Dalle difese sono arrivate diverse istanze di scarcerazione con domiciliari sulle quali dovrà decidere il giudice nei prossimi giorni. ...

Sorprende due ladri in casa, agente spara e ne ferisce uno - Bergamo. Si è trovato i ladri in casa e ha sparato un colpo di pistola, ferendone uno. È successo sabato sera 27 aprile nel… Leggi ...

Continua a leggere>>

Spari a Roma, agguato contro un Casamonica: i colpi contro l'abitazione in pieno giorno - La polizia indaga. Al momento ogni pista è presa in considerazione. Recuperati i bossoli. Nessuno è rimasto ferito ...

Continua a leggere>>

Ermal Meta: «La mia buona fortuna È l’arrivo di una figlia. Sanremo Ho fatto ascoltare 3 brani ad Amadeus, non l'ho più sentito» - La canzone sulla paternità se l’è lasciata per il prossimo disco: «Aspetto di maturare un po’ di esperienza: per ora la paternità è ...

Continua a leggere>>