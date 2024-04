Miracolo M5S | cancellato il Reddito spariscono anche i precari

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 29 aprile 2024) La sinistra non perde occasione per scendere in piazza dietro alla bandiera della Cgil di Maurizio Landini ma in Italia la cosa che va meglio è proprio il lavoro. Nella storia patria non sono mai stati così elevati nè il numero di persone con un contratto di lavoro a tempo indeterminato nè quelle che hanno una qualifica elevata. A imprimere un’accelerazione è stato l’ultimo anno, certamente grazie alla ripresa del Pil. Ma non si può notare come lo scatto coincida con la fine deldi cittadinanza. L’ideona con cui i grillini hanno illuso alcuni italiani che non ci fosse più bisogno di rimboccarsi le maniche, ma fosse sufficiente aspettare sul divano l’arrivo dell’assegno pubblico. La misura grillina ha infatti bruciato risorse a puro fine di sussidio senza alcun risultato dal punto di vista del reinserimento nel mondo del lavoro. Per non parlare del flop ...