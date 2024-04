Stati Uniti - acquistati 81 aerei sovietici dal Kazakistan storico alleato della Russia vecchi e inutilizzabili | ecco perché

Gli sforzi mondiali per combattere l’epatite C Da quando Gilead ha lanciato un trattamento rivoluzionario per l’epatite C, diversi paesi si stanno impegnando per eradicare la malattia. paesi come Egitto, Canada e Australia sono sulla buona strada per eliminare l’epatite C entro il decennio, grazie ...

Continua a leggere>>