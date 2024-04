E-work cerca 600 persone da assumere nel settore Ho re ca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) UN PIANO di assunzioni per seicentoè stato avviato da E-. Il progetto, per la stagione 2024 è riferito alla ridi figure delHo.re.ca. per conto di importanti strutture turistiche dell’hôtellerie di Lusso e per grandi eventi. Si ripersonale food & beverage (banqueting supervisor, chef de rang, camerieri di sala, maitre, restaurant manager, commis di sala, addetti alle colazioni, barman, bartender); personale di cucina (commis di cucina, aiuto cuoco, chef de partie, sous chef) e housekeeping (facchini ai piani, cameriere ai piani, governanti e aiuto governanti, doorman e bellboy), oltre a figure come front office agent, night auditor, event sales. Una riestesa volta a soddisfare le esigenze di personale qualificato in un momento di continua ...