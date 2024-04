Sarti della pelle | I nostri giubbotti con il brivido delle due ruote

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) È IL RILANCIO del saper fare artigianale. Moda, tendenza, ma anche voglia di fare bene con le mani. Diamond nasce a Bologna e vuole conquistare il mondo. Per questo la società, di cui Raffaele “Lele“ Terzi (nella foto sopra) è presidente e Christian Pavani (nella foto in basso) è direttore generale, è diventata licenziataria di due marchi iconici nel settore, CMJ California Motor Jackets e Ducati. "La nostra intenzione – dicono Terzi e Pavani – è quella di conquistare l’Italia e il mondo con giubbotto dipensati veramente su misura". Icona di una generazione, ma anche oggettodistinzione, il giubbotto diviene reinterpretato in chiave moderna e diventa simbolo di tante cose. Prima fra tutte: il made in Emilia-Romagna e quindi il made in Italy. "Noi siamo ...