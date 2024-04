Oroscopo Branko Lunedì 29 Aprile 2024 | Scorpione teso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’diper oggi,29Ariete Prosegue l’onda positiva, martedi? 30 arriva nel vostro cielo l’energia primaria del vostro protettore, Marte, pianeta della vitalita?, dell’eros. Toro Arriva nel vostro cielo il raggio verde di Venere, stella guida, signora della bellezza e dell’amore, che meraviglia! Proprio l’amore nasce o si risveglia all’improvviso, per chi e? solo o insoddisfatto, per chi si era allontanato e per chi dormicchiava nella routine. Gemelli Grandi notizie per voi! Ci piace l’ultimo quarto di Luna del primo maggio, ideale per le “pulizie di primavera”, per lasciarvi alle spalle il vecchio e fare spazio al nuovo. Cancro Voi figli della Luna sapete come il cielo sia mutevole, a volte sembra immobile, altre accelera come in questi giorni di fine ...