Partita a reti inviolate Montegiorgio - ora il difficile Il Tolentino non sfonda | è 0-0

(Di lunedì 29 aprile 2024) 00 : Forconesi, Monterotti, Diakhaby, Lombardi, Rosa Gastaldo, Greco, Verdesi, Zancocchia, Zira, Albanesi (25’st Capparuccini), Giri. All. Vagnoni.: Palazzo, Tomassetti, Balbo (11’st Mariani), Di Biagio (17’st Testiccioli), Mercurio, Bracciatelli, Garcia, Santoro, Moscati (17’st Cardinali), Nasic (28’st Orazi), Pottetti (11’st Borrelli). All. Possanzini. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Moscati, Monterotti, Recupero: 0+4.involate al Tamburrini tra, un risultato che non cambia di una virgola la classifica finale cremisi ma che proietta ilallo spareggio playout da disputare in casa il prossimo 12 maggio contro la Sangiustese. Questo il verdetto di novanta minuti per nulla ...

Centro, obiettivo rilancio: sosta gratis per i residenti di tolentino. Le domande entro il 31 maggio - Le domande per la concessione gratuita del permesso sulla prima auto dovranno essere presentate a partire dal primo maggio e inviate tramite pec all’indirizzo comune.tolentino[email protected] o ...

I cremisi in trasferta. Si rinnova la sfida tra il tolentino e il Montegiorgio. Di fronte le squadre retrocesse l’anno scorso dalla D - Il tolentino affronta il Montegiorgio in una partita cruciale per la salvezza. Dopo la retrocessione della scorsa stagione, entrambe le squadre cercano di evitare i playout. Il tecnico Possanzini ...

Eccellenza. "Il tolentino è deciso a chiudere in bellezza» - Il tolentino si prepara per l'ultima partita della stagione contro Montegiorgio. L'attaccante Garcia promette impegno e determinazione per onorare la maglia cremisi, nonostante alti e bassi. Dopo la v ...

