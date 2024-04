Assegno di inclusione maggio 2024 - il calendario dei pagamenti

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’di(ADI) è un importante sostegno rivolto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Per il mese di, sono fondamentali alcune date chiave che riguardano le ricariche della Carta die i primiADI per coloro che hanno presentato la domanda e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) ad aprile. Pagamento disoccupazione, quando dovrebbe arrivare l’accredito Ricariche della carta dipreviste per il 28Le ricariche della Carta di, strumento attraverso il quale avviene l’erogazione dell’ADI, sono previste per il martedì 28. Questo momento rappresenta ...