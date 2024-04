La crociata dei pensionati Il Lazzaretto torni a vivere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) A volte un gesto semplice nasconde una grande passione e un senso di appartenenza. In via Angeli Custodi, a sud ovest di Meda, si trova un luogo della memoria chiamatodove, nei secoli passati, venivano sepolte le persone colpite dal colera. Non potendo trovare un posto nel cimitero, era stato individuato uno spazio apposito, fuori mano. Poi divenne luogo per le semplici processioni di suffragio e fu collocata anche una statua di granito raffigurante “l’angelo della morte“ e qualche panchina di legno e di sasso per sostare in pace. Lì vicino scorreva anche una roggia che alimentava il mulino. E ora, i volontari sono pronti a dare vita a visite guidate, per raccontare una storia dimenticata cara ai vecchi medesi: "Come si faceva nelle antiche culture - racconta Rina Del Pero del Circolo XX Settembre - ci piacerebbe che a visitare questi luoghi fossero ...